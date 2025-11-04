Посевной календарь на ноябрь 2025: когда и что сажать
В Украине обнародовали посевной календарь на ноябрь 2025 года, который определяет самые благоприятные дни для садово-огородных работ. Лунный посевной календарь на ноябрь поможет правильно спланировать посадки, чтобы обеспечить хороший урожай в следующем году.
Лунные фазы ноября 2025 года
Как сообщает ТСН, лунный календарь на ноябрь учитывает фазы Луны и их влияние на развитие растений:
- 1-4 и 21-30 ноября — Луна растет;
- 5 ноября — Полнолуние;
- 6-19 ноября — убывающая фаза;
- 20 ноября — Новолуние.
По этому распределению можно точно определить, когда лучше высевать овощи, пересаживать деревья и ухаживать за почвой.
Благоприятные дни для работ в саду
По посевному календарю на ноябрь 2025 года, лучшие дни для посадки, подкормки и подготовки грядок:
- 3, 4, 5, 11, 12, 13 ноября — оптимальны для посева культур;
- 6, 9, 10, 15-18, 22-24 ноября — рекомендованы для ухода за многолетниками, обрезки и удобрений.
В эти периоды полезно высаживать озимый чеснок, лук-севок, сидераты (горчицу, фацелию) и зелень — шпинат, укроп, салат, рукколу, кинзу, базилик.
Также можно высаживать луковичные цветы — тюльпаны, нарциссы, гиацинты, а также декоративные кустарники (розы, гортензии, барбарис).
Неблагоприятные дни для посадки
Специалисты советуют воздержаться от высевания 1, 8, 28, 29 и 30 ноября.
В это время стоит завершить подготовительные работы:
- собрать опавшие листья;
- перекопать грядки;
- провести обрезку деревьев;
- укрепить молодые саженцы перед морозами.
Посевной календарь на ноябрь 2025 года от "Зеленой усадьбы"
Как сообщает издание "Зеленая усадьба", посевной календарь ноябрь определяет лучшие дни для высевания овощей, трав и декоративных растений.
Благоприятные дни для посева овощных культур:
1, 6, 9, 10, 15-18, 22-24, 28, 29 ноября.
Неблагоприятные дни для посева:
5, 19-21, 25-27 ноября.
Наилучшие периоды для разных культур:
- Корнеплоды (морковь, свекла) — 6, 15-18;
- Редис — 1-4, 6, 9, 10, 15-18, 23, 24, 28-30;
- Луковые — 6, 15-18, 22-24;
- Зелень и травы (салат, шпинат, руккола, кресс, укроп, петрушка, кинза) — 1-4, 9, 10, 15-18, 22-24, 28-30;
- Ягодные культуры (малина, ежевика, земляника) — 6-10, 18, 23, 24;
- Декоративные растения — 6, 9, 10, 13-17, 23, 24.
Работы в саду по лунному календарю
Лунный посевной календарь на ноябрь 2025 года советует такие действия для садоводов:
- обработка почвы — 3-5, 19-21, 25-27, 30 ноября;
- подкормка удобрениями — 6, 9, 10, 18;
- обрезка и формирование деревьев — 7, 8, 18-27;
- борьба с вредителями — 1, 2, 5, 7, 8, 13, 14, 19-21, 25-29;
- подготовка к зиме — 7, 8, 19-22 ноября.
Также в это время уместно проводить уборку сада, утепление теплиц, закладку урожая на хранение и профилактические обработки.
Когда Луна помогает земле
Фазы Луны значительно влияют на рост и развитие растений. Именно поэтому лунный посевной календарь на ноябрь является полезным инструментом для каждого садовода.
По словам специалистов, в период роста Луны (1-4 и 21-30 ноября) стоит сажать надземные культуры, а во время убывания (6-19 ноября) — корнеплоды. Новолуние (20 ноября) — день отдыха для земли.
Ноябрь — месяц завершения активного сезона, когда важно правильно подготовить почву и сад к зиме. Выполненные в благоприятные дни для работ в саду мероприятия помогут растениям легче перенести холода и заложить основу будущего урожая.
