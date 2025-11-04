Посевной календарь на ноябрь 2025: когда и что сажать

В Украине обнародовали посевной календарь на ноябрь 2025 года, который определяет самые благоприятные дни для садово-огородных работ. Лунный посевной календарь на ноябрь поможет правильно спланировать посадки, чтобы обеспечить хороший урожай в следующем году.

Лунные фазы ноября 2025 года

Как сообщает ТСН, лунный календарь на ноябрь учитывает фазы Луны и их влияние на развитие растений:

1-4 и 21-30 ноября — Луна растет;

5 ноября — Полнолуние;

6-19 ноября — убывающая фаза;

20 ноября — Новолуние.

По этому распределению можно точно определить, когда лучше высевать овощи, пересаживать деревья и ухаживать за почвой.

Благоприятные дни для работ в саду

По посевному календарю на ноябрь 2025 года, лучшие дни для посадки, подкормки и подготовки грядок:

3, 4, 5, 11, 12, 13 ноября — оптимальны для посева культур;

6, 9, 10, 15-18, 22-24 ноября — рекомендованы для ухода за многолетниками, обрезки и удобрений.

В эти периоды полезно высаживать озимый чеснок, лук-севок, сидераты (горчицу, фацелию) и зелень — шпинат, укроп, салат, рукколу, кинзу, базилик.

Также можно высаживать луковичные цветы — тюльпаны, нарциссы, гиацинты, а также декоративные кустарники (розы, гортензии, барбарис).

Неблагоприятные дни для посадки

Специалисты советуют воздержаться от высевания 1, 8, 28, 29 и 30 ноября.

В это время стоит завершить подготовительные работы:

собрать опавшие листья;

перекопать грядки;

провести обрезку деревьев;

укрепить молодые саженцы перед морозами.

Посевной календарь на ноябрь 2025 года от "Зеленой усадьбы"

Как сообщает издание "Зеленая усадьба", посевной календарь ноябрь определяет лучшие дни для высевания овощей, трав и декоративных растений.

Благоприятные дни для посева овощных культур:

1, 6, 9, 10, 15-18, 22-24, 28, 29 ноября.

Неблагоприятные дни для посева:

5, 19-21, 25-27 ноября.

Наилучшие периоды для разных культур:

Корнеплоды (морковь, свекла) — 6, 15-18;

Редис — 1-4, 6, 9, 10, 15-18, 23, 24, 28-30;

Луковые — 6, 15-18, 22-24;

Зелень и травы (салат, шпинат, руккола, кресс, укроп, петрушка, кинза) — 1-4, 9, 10, 15-18, 22-24, 28-30;

Ягодные культуры (малина, ежевика, земляника) — 6-10, 18, 23, 24;

Декоративные растения — 6, 9, 10, 13-17, 23, 24.

Работы в саду по лунному календарю

Лунный посевной календарь на ноябрь 2025 года советует такие действия для садоводов:

обработка почвы — 3-5, 19-21, 25-27, 30 ноября;

подкормка удобрениями — 6, 9, 10, 18;

обрезка и формирование деревьев — 7, 8, 18-27;

борьба с вредителями — 1, 2, 5, 7, 8, 13, 14, 19-21, 25-29;

подготовка к зиме — 7, 8, 19-22 ноября.

Также в это время уместно проводить уборку сада, утепление теплиц, закладку урожая на хранение и профилактические обработки.

Когда Луна помогает земле

Фазы Луны значительно влияют на рост и развитие растений. Именно поэтому лунный посевной календарь на ноябрь является полезным инструментом для каждого садовода.

По словам специалистов, в период роста Луны (1-4 и 21-30 ноября) стоит сажать надземные культуры, а во время убывания (6-19 ноября) — корнеплоды. Новолуние (20 ноября) — день отдыха для земли.

Ноябрь — месяц завершения активного сезона, когда важно правильно подготовить почву и сад к зиме. Выполненные в благоприятные дни для работ в саду мероприятия помогут растениям легче перенести холода и заложить основу будущего урожая.

