Посівний календар на листопад 2025: коли та що садити

В Україні оприлюднили посівний календар на листопад 2025 року, який визначає найсприятливіші дні для садово-городніх робіт. Місячний посівний календар на листопад допоможе правильно спланувати посадки, щоб забезпечити добрий урожай наступного року.

Місячні фази листопада 2025 року

Як повідомляє ТСН, місячний календар на листопад враховує фази Місяця та їхній вплив на розвиток рослин:

1–4 і 21–30 листопада — Місяць зростає;

5 листопада — Повня;

6–19 листопада — спадна фаза;

20 листопада — Молодик.

За цим розподілом можна точно визначити, коли краще висівати овочі, пересаджувати дерева та доглядати за ґрунтом.

Сприятливі дні для робіт у саду

За посівним календарем на листопад 2025 року, найкращі дні для посадки, підживлення та підготовки грядок:

3, 4, 5, 11, 12, 13 листопада — оптимальні для висівання культур;

6, 9, 10, 15–18, 22–24 листопада — рекомендовані для догляду за багаторічниками, обрізки та добрив.

У ці періоди корисно висаджувати озимий часник, цибулю-сіянку, сидерати (гірчицю, фацелію) і зелень — шпинат, кріп, салат, руколу, кінзу, базилік.

Відео дня

Також можна висаджувати цибулинні квіти — тюльпани, нарциси, гіацинти, а також декоративні кущі (троянди, гортензії, барбарис).

Несприятливі дні для посадки

Фахівці радять утриматися від висівання 1, 8, 28, 29 і 30 листопада.

У цей час варто завершити підготовчі роботи:

зібрати опале листя;

перекопати грядки;

провести обрізку дерев;

укріпити молоді саджанці перед морозами.

Посівний календар на листопад 2025 року від "Зеленої садиби"

Як повідомляє видання "Зелена садиба", посівний календар листопад визначає найкращі дні для висівання овочів, трав і декоративних рослин.

Сприятливі дні для посіву овочевих культур:

1, 6, 9, 10, 15–18, 22–24, 28, 29 листопада.

Несприятливі дні для посіву:

5, 19–21, 25–27 листопада.

Найкращі періоди для різних культур:

Коренеплоди (морква, буряк) — 6, 15–18;

Редис — 1–4, 6, 9, 10, 15–18, 23, 24, 28–30;

Цибулеві — 6, 15–18, 22–24;

Зелень і трави (салат, шпинат, рукола, крес, кріп, петрушка, кінза) — 1–4, 9, 10, 15–18, 22–24, 28–30;

Ягідні культури (малина, ожина, суниця) — 6–10, 18, 23, 24;

Декоративні рослини — 6, 9, 10, 13–17, 23, 24.

Роботи у саду за місячним календарем

Місячний посівний календар на листопад 2025 року радить такі дії для садівників:

обробка ґрунту — 3–5, 19–21, 25–27, 30 листопада;

підживлення добривами — 6, 9, 10, 18;

обрізання та формування дерев — 7, 8, 18–27;

боротьба зі шкідниками — 1, 2, 5, 7, 8, 13, 14, 19–21, 25–29;

підготовка до зими — 7, 8, 19–22 листопада.

Також у цей час доречно проводити прибирання саду, утеплення теплиць, закладку врожаю на зберігання та профілактичні обробки.

Коли Місяць допомагає землі

Фази Місяця значно впливають на ріст і розвиток рослин. Саме тому місячний посівний календар на листопад є корисним інструментом для кожного садівника.

За словами фахівців, у період зростання Місяця (1–4 і 21–30 листопада) варто садити надземні культури, а під час спадання (6–19 листопада) — коренеплоди. Молодик (20 листопада) — день відпочинку для землі.

Листопад — місяць завершення активного сезону, коли важливо правильно підготувати ґрунт і сад до зими. Виконані у сприятливі дні для робіт у саду заходи допоможуть рослинам легше перенести холод і закласти основу майбутнього врожаю.

Як повідомляв Фокус, Памела Андерсон змінила підбори на гумові чоботи і показала результати своєї праці на городі.

Фокус також писав, що мешканка Житомира виявила майже сотню боєприпасів у власному городі.