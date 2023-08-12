Памела Андерсон змінила підбори на гумові чоботи і показала результати своєї праці

Найзнаменитіша блондинка з "Рятувальників Малібу" віддала перевагу городу і саду у Ванкувері замість богемного життя в Малібу.

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56-річна американська акторка і модель Памела Андерсон, провівши кілька продуктивних місяців у США, повернулася до рідного Ванкувера, де у неї ферма її бабусі, і зовсім нещодавно показала підписникам в Instagram плоди праці у прямому сенсі цього слова.

Зірка "Рятувальників Малібу", яка колись підкорювала глядачів у всьому світі своїм червоним купальником, без шпильок не виходила з дому і мала славу секс-символу, змінила підбори на гумові чоботи й калоші, а замість брендового вбрання вдягнула звичайні речі городника і зайнялася речами більш приземленими.

Памела опублікувала на своїй сторінці в соцмережі фотографії кабачків, картоплі, кавуна, патисонів та інших овочів, які вона особисто виростила.

"Після кількох годин, проведених у саду", — йдеться в коментарі до знімка.

Ще на початку липня вона показувала шанувальникам, як зі знанням справи висаджує розсаду на своєму городі.

"Я буду тут, у моєму саду проведу ідеальний день. Багато справ і подарунок для себе", — підписала знаменитість відео.

Шанувальники поспішили відзначити працьовитість і таланти Андерсон.

"Абсолютно чудово! Моїх огірків було так багато. Я люблю їсти їх із домашнім хумусом. Спасибі, що поділилися", "Памела! Останнім часом я порекомендував вашу книгу стільком друзям! Напишіть скоріше ще одну, будь ласка!", "Життя, яким ти живеш, видається таким здоровим і чистим. Я хочу одного разу мати невелику ферму", — пишуть вони.

2021 року Памела продала свій розкішний маєток у Малібу майже за $15 млн і разом із тодішнім чоловіком — колишнім охоронцем Деном Гейхерстом, переїхала на ранчо своєї бабусі у Ванкувері. Актриса викупила сімейний будинок 30 років тому. Шлюб проіснував лише рік. Після розставання з чоловіком Памела знову з'явилася в Малібу. Вона відвідувала модні покази і вечірки, знімалася в рекламі купальників і вела світське життя, яке, судячи з усього, їй швидко набридло, і тепер Пем знову насолоджується рутиною далеко від камер папараці.

Раніше Фокус писав, що в березні цього року Памела Андерсон відкрила зірковий показ мод Hugo Boss у Маямі.