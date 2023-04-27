Памела Андерсон представила колекцію купальників, натхненну "Рятувальниками Малібу"

Для створення однієї з моделей бренд надихнувся культовим червоним купальником, який Памела Андерсон носила у ролі рятівника Сі Джей Паркер у популярному телешоу 90-х.

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55-річна акторка і модель Памела Андерсон об'єдналася з улюбленими знаменитостями брендом Frankies Bikinis, щоб розробити свою першу лінію купальних костюмів, зокрема червоний цільний купальник, натхненний її уніформою зі "Рятувальників Малібу".

"Усі мої улюблені ідеї та професійні прийоми — все це змішалося в моїй спільній роботі над купальниками з @frankiesbikinis — втілення мрії", — написала вона.

Шанувальники оцінили співпрацю як "ідеальну" і "геніальну", написавши: "Даааа! Настав час, коли Памела може отримати вигоду зі свого культового образу, а не з когось іншого".

Андерсон приєдналася до Джіджі Хадід, Наомі Осаки та Сідні Свіні, які створили свої власні колекції для популярного бренду купальників.

Згідно з пресрелізом бренду, в колекції представлено безліч моделей, призначених для всіх типів статури, і "кумедні принти, що відображають любов до "природи, тварин і романтики".

"Більшість свого життя я була в купальному костюмі — ґрунтуючись на деяких з моїх найулюбленіших і найцінніших архівів, я створила колекцію своєї мрії, — сказала Андерсон у пресрелізі. — Я взяла все, що мені подобалося, і вклала в ці речі — високі штанини, цілісні купальники з гудзиками, довгі зав'язки на штанах, милі тканини, кольори та багато іншого".

Червоний цільний купальник коштує 185 доларів. Є також рожева трикотажна сумка (80 доларів), майка з милим ескізом Андерсон (85 доларів) та інші дизайни.

Нагадаємо, зірка "Ейфорії" Сідні Свіні об'єдналася з улюбленим лейблом Frankies Bikinis для створення колекції купальних костюмів, натхненної італійською літньою романтикою. Бренд назвав цю лінію в пресрелізі "найсексуальнішою за всю історію".

Також Фокус писав, що у Памели Андерсон зберігся легендарний купальник зі "Рятувальників Малібу".