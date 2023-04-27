Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Памела Андерсон представила колекцію купальників, натхненну "Рятувальниками Малібу"

Памела Андерсон фігура, Памела Андерсон вік, Памела Андерсон зараз, Памела Андерсон фото, Памела Андерсон купальник
Фото: pamelaanderson/instagram | Памела Андерсон

Для створення однієї з моделей бренд надихнувся культовим червоним купальником, який Памела Андерсон носила у ролі рятівника Сі Джей Паркер у популярному телешоу 90-х.

Related video

55-річна акторка і модель Памела Андерсон об'єдналася з улюбленими знаменитостями брендом Frankies Bikinis, щоб розробити свою першу лінію купальних костюмів, зокрема червоний цільний купальник, натхненний її уніформою зі "Рятувальників Малібу".

"Усі мої улюблені ідеї та професійні прийоми — все це змішалося в моїй спільній роботі над купальниками з @frankiesbikinis — втілення мрії", — написала вона.

Шанувальники оцінили співпрацю як "ідеальну" і "геніальну", написавши: "Даааа! Настав час, коли Памела може отримати вигоду зі свого культового образу, а не з когось іншого".

Андерсон приєдналася до Джіджі Хадід, Наомі Осаки та Сідні Свіні, які створили свої власні колекції для популярного бренду купальників.

Згідно з пресрелізом бренду, в колекції представлено безліч моделей, призначених для всіх типів статури, і "кумедні принти, що відображають любов до "природи, тварин і романтики".

"Більшість свого життя я була в купальному костюмі — ґрунтуючись на деяких з моїх найулюбленіших і найцінніших архівів, я створила колекцію своєї мрії, — сказала Андерсон у пресрелізі. — Я взяла все, що мені подобалося, і вклала в ці речі — високі штанини, цілісні купальники з гудзиками, довгі зав'язки на штанах, милі тканини, кольори та багато іншого".

Червоний цільний купальник коштує 185 доларів. Є також рожева трикотажна сумка (80 доларів), майка з милим ескізом Андерсон (85 доларів) та інші дизайни.

Нагадаємо, зірка "Ейфорії" Сідні Свіні об'єдналася з улюбленим лейблом Frankies Bikinis для створення колекції купальних костюмів, натхненної італійською літньою романтикою. Бренд назвав цю лінію в пресрелізі "найсексуальнішою за всю історію".

Також Фокус писав, що у Памели Андерсон зберігся легендарний купальник зі "Рятувальників Малібу".