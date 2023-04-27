Памела Андерсон представила коллекцию купальников, вдохновленную "Спасателями Малибу"

Для создания одной из моделей бренд вдохновился культовым красным купальником, который Памела Андерсон носила в роли спасателя Си Джей Паркер в популярном телешоу 90-х.

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55-летняя актриса и модель Памела Андерсон объединилась с полюбившимся знаменитостям брендом Frankies Bikinis, чтобы разработать свою первую линию купальных костюмов, в том числе красный цельный купальник, вдохновленный ее униформой из "Спасателей Малибу".

"Все мои любимые идеи и профессиональные приемы — все это смешалось в моей совместной работе над купальниками с @frankiesbikinis — воплощение мечты", — написала она.

Поклонники оценили сотрудничество как "идеальное" и "гениальное", написав: "Даааа! Настало время, когда Памела может извлечь выгоду из своего культового образа, а не из кого-то другого".

Андерсон присоединилась к Джиджи Хадид, Наоми Осаке и Сидни Суини, которые создали свои собственные коллекции для популярного бренда купальников.

Согласно пресс-релизу бренда, в коллекции представлено множество моделей, предназначенные для всех типов телосложения, и "забавные принты, отражающие любовь к "природе, животным и романтике".

"Большую часть своей жизни я была в купальном костюме — основываясь на некоторых из моих самых любимых и ценных архивов, я создала коллекцию своей мечты, — сказала Андерсон в пресс-релизе. — Я взяла все, что мне нравилось, и вложила в эти вещи — высокие штанины, цельные купальники с пуговицами, длинные завязки на брюках, милые ткани, цвета и многое другое".

Красный цельный купальник стоит 185 долларов. Есть также розовая вязаная сумка (80 долларов), майка с милым эскизом Андерсон (85 долларов) и другие дизайны.

Напомним, звезда "Эйфории" Сидни Суини объединилась с любимым лейблом Frankies Bikinis для создания коллекции купальных костюмов, вдохновленной итальянской летней романтикой. Бренд назвал эту линию в пресс-релизе "самой сексуальной за всю историю".

Также Фокус писал, что у Памелы Андерсон сохранился легендарный купальник из "Спасателей Малибу".