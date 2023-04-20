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Стиль життя

Памела Андерсон та дочка Мадонни Лурдес Леон сходили на показ Mugler у прозорих комбінезонах

H&M та Mugler, лурдес леон
Фото: Getty Images | Лурдес Леон на показі H&M та Mugler

У Нью-Йорку відбулося шоу, присвячене запуску колаборації будинку моди Mugler та бренду H&M.

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Дочка Мадонни Лурдес Леон. Памела Андерсон, Хлоя Севіньї та багато інших прийшли на нью-йоркське шоу H&M, присвячене їхній співпраці з брендом Mugler. Про це пише Daily Mail.

26-річна дочка Мадонни одягла сміливий обтислий комбінезон із розкішним чорним пальтом, що спадало з одного плеча. Образ вона доповнила мінімалістичними чорними босоніжками. Раніше Лурдес з'являлася у рекламній кампанії цього модного ббренду.

H&M та Mugler, лурдес леон Fullscreen
Лурдес Леон
Фото: Getty Images

55-річна Памела Андерсон з'явилася у розшитому бісером чорному сітчастому комбінезоні, який вигідно наголошував на її фігурі. Вона доповнила образ чорним блейзером оверсайз та туфлями на підборах від Christian Louboutin із чорної лакованої шкіри.

H&M і Mugler, пам'яли андерсон Fullscreen
Памела Андерсон
Фото: Getty Images

Попри те, що вона вже давно намагається не використовувати декоративну косметику, зробивши ставку на природність, для шоу Памела зробила виняток, зробивши яскравий макіяж.

Хлоя Севіньї на показі H&M та Mugler

А 48-річна Севіньї сяяла в оригінальному чорному костюмі з цікавими прикрасами, що імітують пірсинг. Це копія костюма з колекції Mugler весна-літо – 1994 року.

А подіумом пройшла одна з улюблених моделей покійного дизайнера – Ірина Шейк.

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Ірина Шейк на показі H&M та Mugler
Фото: Instagram muglerofficial

Нова спільна колекція H&M x Mugler дозволить модницям придбати фірмове вбрання покійного дизайнера Тьєррі Мюглера за мінімальною ціною.

Показ колекції H&M та Mugler

"Кожне вбрання та прикраса наповнена невгамовною енергією Мюглера: грайлива, зухвала, бодіпозитивна і доповнювальна індивідуальність кожної людини", — йдеться на офіційному сайті.

Креативний директор Mugler Кейсі Кедвалладер назвав капсульну колекцію "переломним моментом для дому Mugler". За його словами, це шанс відзначити історію модного дому і речі, які зробили його знаменитим.

Mugler x H&M надійде у продаж у магазинах та онлайн з 11 травня. Ціни на унікальні речі варіюватимуться від 49 до 749 доларів.

Ця колаборація стане для останньої H&M у серії спільних проєктів. За роки свого існування цей бренд співпрацював з Карлом Лагерфельдом, Balmain, Maison Margiela, Стеллою Маккартні, Moschino, Isabel Marant, Versace, Comme des Garcons, Lanvin, Simone Rocha та Giambattista Valli. І багато речей з цих колекцій стали культовими.

Нагадаємо, Модний дім Mugler був заснований 1974 року Тьєррі Мюглером. Він один із перших почав робити розкішні шоу, а не просто покази мод, виводив на подіум моделей в образах мотоциклів, комах та домінатрікс, створював "голі" сукні та металеві корсети.

Мюглер створював сценічні костюми, а його вінтажні сукні тепер є предметом колекціонування. Кутюр'є помер у січні 2022 року. Фокус писав про найзнаковіші вбрання, створені ним за його довгу кар'єру у світі моди.