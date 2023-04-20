Памела Андерсон та дочка Мадонни Лурдес Леон сходили на показ Mugler у прозорих комбінезонах

У Нью-Йорку відбулося шоу, присвячене запуску колаборації будинку моди Mugler та бренду H&M.

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Дочка Мадонни Лурдес Леон. Памела Андерсон, Хлоя Севіньї та багато інших прийшли на нью-йоркське шоу H&M, присвячене їхній співпраці з брендом Mugler. Про це пише Daily Mail.

26-річна дочка Мадонни одягла сміливий обтислий комбінезон із розкішним чорним пальтом, що спадало з одного плеча. Образ вона доповнила мінімалістичними чорними босоніжками. Раніше Лурдес з'являлася у рекламній кампанії цього модного ббренду.

Лурдес Леон Фото: Getty Images

55-річна Памела Андерсон з'явилася у розшитому бісером чорному сітчастому комбінезоні, який вигідно наголошував на її фігурі. Вона доповнила образ чорним блейзером оверсайз та туфлями на підборах від Christian Louboutin із чорної лакованої шкіри.

Памела Андерсон Фото: Getty Images

Попри те, що вона вже давно намагається не використовувати декоративну косметику, зробивши ставку на природність, для шоу Памела зробила виняток, зробивши яскравий макіяж.

Хлоя Севіньї на показі H&M та Mugler

А 48-річна Севіньї сяяла в оригінальному чорному костюмі з цікавими прикрасами, що імітують пірсинг. Це копія костюма з колекції Mugler весна-літо – 1994 року.

А подіумом пройшла одна з улюблених моделей покійного дизайнера – Ірина Шейк.

Ірина Шейк на показі H&M та Mugler Фото: Instagram muglerofficial

Нова спільна колекція H&M x Mugler дозволить модницям придбати фірмове вбрання покійного дизайнера Тьєррі Мюглера за мінімальною ціною.

Показ колекції H&M та Mugler

"Кожне вбрання та прикраса наповнена невгамовною енергією Мюглера: грайлива, зухвала, бодіпозитивна і доповнювальна індивідуальність кожної людини", — йдеться на офіційному сайті.

Креативний директор Mugler Кейсі Кедвалладер назвав капсульну колекцію "переломним моментом для дому Mugler". За його словами, це шанс відзначити історію модного дому і речі, які зробили його знаменитим.

Mugler x H&M надійде у продаж у магазинах та онлайн з 11 травня. Ціни на унікальні речі варіюватимуться від 49 до 749 доларів.

Ця колаборація стане для останньої H&M у серії спільних проєктів. За роки свого існування цей бренд співпрацював з Карлом Лагерфельдом, Balmain, Maison Margiela, Стеллою Маккартні, Moschino, Isabel Marant, Versace, Comme des Garcons, Lanvin, Simone Rocha та Giambattista Valli. І багато речей з цих колекцій стали культовими.

Нагадаємо, Модний дім Mugler був заснований 1974 року Тьєррі Мюглером. Він один із перших почав робити розкішні шоу, а не просто покази мод, виводив на подіум моделей в образах мотоциклів, комах та домінатрікс, створював "голі" сукні та металеві корсети.

Мюглер створював сценічні костюми, а його вінтажні сукні тепер є предметом колекціонування. Кутюр'є помер у січні 2022 року. Фокус писав про найзнаковіші вбрання, створені ним за його довгу кар'єру у світі моди.