Памела Андерсон и дочь Мадонны Лурдес Леон сходили на показ Mugler в прозрачных комбинезонах

В Нью-Йорке прошло шоу, посвященное запуску коллаборации дома моды Mugler и бренда H&M.

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Дочь Мадонны Лурдес Леон. Памела Андерсон, Хлоя Севиньи и многие другие пришли на нью-йоркское шоу H&M, посвященное их сотрудничеству с домом моды Mugler. Об этом пишет Daily Mail.

26-летняя дочь Мадонны надела смелый облегающий комбинезон с роскошным черным пальто, которое спадало с одного плеча. Образ она дополнила минималистичными черными босоножками. Ранее Лурдес появлялась в рекламной кампании этого модного дома.

Лурдес Леон Фото: Getty Images

55-летняя Памела Андерсон появилась в расшитом бисером черном сетчатом комбинезоне, который выгодно подчеркивал ее фигуру. Она дополнила образ черным блейзером оверсайз и туфлями на каблуках от Christian Louboutin из черной лакированной кожи.

Памела Андерсон Фото: Getty Images

Не смотря на то, что она уже давно старается не использовать декоративную косметику, сделав ставку на естественность, для шоу Памела сделала исключение, сделав яркий макияж.

Хлоя Севиньи на показе H&M и Mugler

А 48-летняя Севиньи блистала в оригинальном черном костюме с интересными украшениями, имитирующими пирсинг. Это копия костюма из коллекции Mugler весна-лето — 1994 года.

А по подиуму прошла одна из любимых моделей покойного дизайнера – Ирина Шейк.

Ирина Шейк на показе H&M и Mugler Фото: Instagram muglerofficial

Новая совместная коллекция H&M x Mugler позволит модницам приобрести фирменные наряды покойного дизайнера Тьерри Мюглера по минимальной цене.

Показ коллекции H&M и Mugler

"Каждый наряд и украшение наполнено неуемной энергией Мюглера: игривое, дерзкое, бодипозитивное и дополняющее индивидуальность каждого человека", — говорится на официальном сайте.

Креативный директор Mugler Кейси Кэдвалладер назвал капсульную коллекцию "переломным моментом для дома Mugler". По его словам — это шанс отметить историю модного дома и вещи, которые сделали его знаменитым.

Mugler x H&M поступит в продажу в магазинах и онлайн с 11 мая. Цены на уникальные вещи будут варьироваться от 49 до 749 долларов.

Эта коллаборация станет для последней H&M в серии совместных проектов. За годы своего существования этот бренд сотрудничал с Карлом Лагерфельдом, Balmain, Maison Margiela, Стеллой Маккартни, Moschino, Isabel Marant, Versace, Comme des Garcons, Lanvin, Simone Rocha и Giambattista Valli. И многие вещи из этих коллекций стали культовыми.

Напомним, Модный дом Mugler был основан в 1974 году Тьерри Мюглером. Он один из первых начал делать роскошные шоу, а не просто показы мод, выводил на подиум моделей в образах мотоциклов, насекомых и доминатрикс, создавал "голые" платья и металлические корсеты.

Мюглер создавал сценические костюмы, а его винтажные платья теперь предмет коллекционирования. Кутюрье скончался в январе 2022 года. Фокус писал о самых знаковых нарядах, созданных им за его долгую карьеру в мире моды.