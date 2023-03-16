Памела Андерсон відкрила зірковий показ мод Hugo Boss у Маямі (фото, відео)

Вся увага публіки була прикута до знаменитої актриси, коли вона відкривала показ німецького будинку моди.

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55-річна акторка і модель Памела Андерсон йшла попереду групи моделей по подіуму показу мод Hugo Boss у Маямі, який був оточений водою і супроводжувався приголомшливим світловим шоу. Про це пише Daily Mail.

До неї приєдналися супермодель Наомі Кемпбелл, актриса та співачка Демі Ловато, колишній ангел Victoria's Secret Кендіс Сванепул та DJ Khaled.

Стилісти одягли свою струнку фігуру Андерсон у ділове вбрання, доповнене легким блейзером, напівпрозорими штанами і туфлями із лакованої шкіри бежевого кольору.

Памела зробила стриману версію свого фірмового макіяжу з чорними димчастими очима і нюдовою помадою для губ. Біляве волосся зірки було зачесане назад у недбалий пучок.

Раніше Фокус писав, що Памела Андерсон представила свій документальний фільм у рідній Канаді, а на червону доріжку вийшла у компанії свого сина. В одному із недавніх інтерв'ю знаменитість розкрила секрет свого блонду. За її словами, вона не користується послугами колориста, а фарбувати волосся її навчила мама, причому використовує вона для цього дуже бюджетні засоби.