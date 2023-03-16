Памела Андерсон открыла звездный показ мод Hugo Boss в Майями (фото, видео)

Все внимание публики было приковано к знаменитой актрисе, когда она открывала показ немецкого дома моды.

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55-летняя актриса и модель Памела Андерсон шла впереди группы моделей по подиуму покaза мод Hugo Boss в Майами, который был окружен водой и сопровождался потрясающим световым шоу. Об этом пишет Daily Mail.

К ней присоединились супермодель Наоми Кэмпбелл, актриса и певица Деми Ловато, бывший ангел Victoria's Secret Кэндис Свейнпол и DJ Khaled.

Стилисты облачили свою стройную фигуру Андерсон в деловой наряд, дополненный легким блейзером, полупрозрачными брюками и туфлями из лакированной кожи бежевого цвета.

Памела сделала приглушенную версию своего фирменного макияжа с черными дымчатыми глазами и нюдовой помадой для губ. Белокурые волосы звезды были зачесаны назад в небрежный пучок.

Ранее Фокус писал, что Памела Андерсон представила свой документальный фильм в родной Канаде, а на красную дорожку вышла в компании своего сына. В одном из недавних интервью знаменитость раскрыла секрет своего блонда. По ее словам, она не пользуется услугами колориста, а красить волосы ее научила мама, причем использует она для этого очень бюджетные средства.