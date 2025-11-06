6 ноября 1943-го освободили Киев: победа, которая не стала свободой

6 ноября 1943 года советские войска провели Киевскую наступательную операцию, освободив столицу Украины от немецко-фашистских захватчиков. Это событие стало ключевым этапом битвы за Киев и освобождения Украины, но принесло новые испытания — репрессии, мобилизацию и потерю свободы.

Как происходило освобождение Киева

По информации Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского", 6 ноября 1943 года войска 1-го Украинского фронта под командованием генерала армии Николая Ватутина завершили Киевскую наступательную операцию и освободили столицу Украины от нацистских оккупантов.

Подготовка к наступлению продолжалась с конца сентября. После неудачных попыток прорыва с Букринского плацдарма главный удар был перенесен на Лютежский. 3 ноября советские войска начали решающее наступление. Уже в ночь с 5 на 6 ноября 1943 года танкисты капитана Чумаченко прорвались к центру города. Над зданием ЦК КП(б)У взвился красный флаг.

Освобождение Киева Фото: Из открытых источников

К рассвету Киев был полностью очищен от немецких подразделений. Москва в тот же день салютовала воинам, осуществившим освобождение Киева — ключевое событие битвы за Днепр.

Битва за Киев: между победой и трагедией

Как пишет "Эспрессо", битва за Киев стала одной из самых кровавых страниц Второй мировой войны в Украине.

Штурм столицы начался в 4 часа утра, и по официальным данным в ней погибло более 417 тысяч советских солдат.

Историки отмечают, что такие потери вызвал приказ Иосифа Сталина взять Киев до 7 ноября — к годовщине Октябрьской революции. Наступление проводилось в спешке, чтобы сделать "подарок к празднику". Цена этой политической демонстрации — десятки тысяч жизней.

Освобождение Киева и новая оккупация

Хотя освобождение Киева от нацистов стало переломным моментом в войне, оно принесло украинцам не ожидаемую свободу, а восстановление советского режима.

Цена освобождения Фото: Из открытых источников

Город, находившийся под оккупацией 778 дней — с 19 сентября 1941 года до 6 ноября 1943-го, — лежал в руинах.

Из 900 тысяч довоенного населения осталось лишь около 180 тысяч. Крещатик был разрушен, Успенский собор Киево-Печерской лавры взорван, а Бабий Яр стал местом массовых расстрелов.

После освобождения Киева советская власть начала волну арестов, депортаций и принудительных мобилизаций. Так называемых "черносвитников" — мужчин без военной подготовки — бросали на передовую.

Началась новая эпоха репрессий, когда многие украинцы, пережившие немецкую оккупацию, были обвинены в "измене Родине".

Украинский вклад в освобождение

В битве за Киев и освобождении Украины принимали участие миллионы украинцев.

Более 7 миллионов воевали в составе Красной армии, партизанских отрядов и подполья. Еще около 100 тысяч бойцов УПА боролись как против нацистской, так и против советской оккупации.

По разным оценкам, во Второй мировой войне погибло от 8 до 10 миллионов украинцев, из которых половина — гражданские.

Таким образом, освобождение Киева стало частью общенациональной борьбы, но не принесло долгожданной свободы.

Историческое значение события

Сегодня 6 ноября 1943 года остается важной датой в истории Киева.

Это день военной победы, но и одновременно — момент исторического переосмысления.

Победа без свободы не может быть полной, а жертвы, положенные ради чужой империи, напоминают о цене зависимости.

Основные факты об освобождении Киева:

Дата события: 6 ноября 1943 года

Операция: Киевская наступательная операция

Ключевая битва: битва за Киев — составляющая битвы за Днепр

Командующий: генерал армии Николай Ватутин

Потери: более 417 тысяч солдат

Историческое значение: начало освобождения Украины от нацистской оккупации

Освобождение Киева 6 ноября 1943 года стало поворотным моментом не только битвы за Днепр, но и всей Второй мировой войны в Украине.

И одновременно это событие напоминает, что свобода, добытая ценой зависимости, не может быть полноценной.

Для Украины это день памяти — о героизме, о потерях, о несокрушимости и о стремлении к настоящей независимости.

