На Киевщине будут проводить учет жителей: адвокат объяснил, будут ли привлекать к этому процессу ТЦК

В Дымерской громаде Киевской области продолжается масштабная кампания по сбору данных о домохозяйствах, которая предусматривает уточнение информации о фактических жителях и характеристиках их жилья. Объявление о таких мероприятиях вызвало значительный общественный интерес и дискуссии о целесообразности раскрытия персональных данных.

В заметке на странице общины в Facebook говорится, что с 1 ноября по 31 декабря в общине проводится похозяйственный учет. Его суть заключается в том, что специально уполномоченные специалисты будут участвовать в обходе домохозяйств, чтобы зафиксировать информацию о количестве людей, проживающих в домах фактически, независимо от места их формальной регистрации. Во время сбора данных уполномоченные лица будут иметь право уточнять фамилии, имена, отчества и даты рождения жителей, а также обращать внимание на характеристики здания: год его постройки, тип материалов, использованных при строительстве, и даже наличие или отсутствие домашних животных.

Именно этот пункт — возможность сбора персональных и дополнительных частных сведений — и стал причиной активной реакции среди местных жителей. В комментариях люди спрашивали, почему они должны сообщать такую информацию, если часть этих данных органы власти могут получить из государственных реестров, в частности Реестра прав на недвижимое имущество, реестра территориальных общин или налоговой базы. Некоторые жители высказывали предположение, что похозяйственный учет может иметь скрытую связь с деятельностью территориальных центров комплектования или правоохранительных органов.

В ответ на эти замечания Дымерская громада обнародовала разъяснение. В нем подчеркнуто, что проведение такого учета обусловлено изменением статуса Дымера. Раньше населенный пункт имел статус поселка городского типа, и соответственно похозяйственные книги для него не велись. После изменения административного статуса Главное управление статистики обязало громаду провести формирование первичных книг учета, которые в других населенных пунктах обновляются ориентировочно один раз в пять лет. Власти подчеркнули, что работа учетчиков не имеет отношения к силовым структурам или мобилизационным органам, а сами работники, которые проводят опрос, имеют при себе служебные удостоверения.

Позиция Киевской ОВА и юридический комментарий

Как сообщает ТСН.ua, в Киевской областной военной администрации подтвердили, что инициатором мероприятий выступает именно областное управление статистики. Представители администрации отметили, что похозяйственный учет является частью государственной статистической отчетности и проводится для обновления демографических и социальных данных. Директор департамента коммуникаций КОВА Сергей Куница пояснил, что обновление данных необходимо только для тех населенных пунктов, которые изменили свой статус, а конечным получателем информации будет Государственная служба статистики.

Для сравнения, в Черниговской области аналогичные мероприятия пока не проводятся, поскольку местные органы самоуправления не получали соответствующих рекомендаций от статистических структур.

Адвокат и бывший следователь Роман Симутин отмечает, что граждане не обязаны сообщать такие данные или допускать представителей местной власти на свою частную территорию. Он подчеркивает, что жилье охраняется законом как частная собственность, и любое проникновение без согласия владельца является противоправным. В то же время Симутин отмечает, что похозяйственные книги могут иметь ценность в правовых спорах, в частности относительно наследства или установления факта проживания лица, которое не было там официально зарегистрировано. Юрист также обращает внимание, что при учете могут быть обнаружены нежилые или заброшенные дома — в этом случае община получает возможность оформить их в коммунальную собственность.

Относительно пункта об учете скота Симутин выразил скепсис, назвав его малопрактичным и таким, что "скорее вызывает дополнительные вопросы, чем дает понимание статистической пользы".

