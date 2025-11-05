Мобилизуют даже со всеми документами на отсрочку: юрист предупредил о важном изменении

Адвокат Роман Симутин рассказал о важных изменениях с 1 ноября, незнание которых может грозить украинцам призывом, несмотря на право на отсрочку от мобилизации. Он отметил, что доказать незаконность действий ТЦК в таком случае будет невозможно.

"Если вы не оформили отсрочку, вас доставили в ТЦК и хотя вы имеете при себе все документы — не сможете подать заявление на отсрочку, у вас его просто не примут и мобилизуют, а доказать незаконность действий ТЦК будет невозможно", — предупредил юрист в своем Telegram-канале 5 ноября.

Отсрочка от мобилизации: что изменилось с 1 ноября

Он пояснил, что ранее, попав в военкомат, украинцы могли подать заявление на отсрочку, предоставив соответствующие документы. Если же работники ТЦК отказывались принимать такое заявление, граждане могли зафиксировать это, например с помощью звонка на горячую линию. Впоследствии это служило доказательством в суде.

Кроме того, о факте подачи заявления могли сообщить адвокат или родственники. Таким образом действия ТЦК можно было признать незаконными и даже отменить приказ о зачислении в воинскую часть.

Однако с 1 ноября ситуация изменилась, ведь теперь документы на отсрочку от мобилизации подаются только лично через ЦПАУ.

"Поэтому если вы попали в ТЦК, а у вас с собой будет заявление и весь пакет документов на отсрочку, последние их не примут на вполне законных основаниях, потому что порядок приема заявлений на отсрочку четко определен — через ЦПАУ", — подчеркнул Симутин.

Он добавил, что после изменений шансы на успех в суде можно иметь только в случае оперативной отправки заявления по почте — заказным письмом в ЦПАУ. Однако лучше заняться оформлением отсрочки вовремя.

Отсрочка от мобилизации: совет от юриста

Адвокат рекомендует сохранять полученное в ЦПАУ "описание входящего пакета документов", то есть перечень поданного вместе с заявлением.

"Во-первых, это будет служить доказательством, что вы вовремя обратились и подали заявление на получение отсрочки. Во-вторых, это подтвердит, что вы подали полный пакет документов, с перечнем всех его составляющих", — пояснил он.

Напомним, отсрочку от мобилизации также можно оформить через приложение "Резерв+". В ТЦК призвали подавать заявления онлайн, если это возможно, чтобы разгрузить работу ЦПАУ.

Также с 1 ноября система "Резерв+" будет продлевать отсрочки от мобилизации автоматически. Специалисты Координационного центра по предоставлению бесплатной правовой помощи рассказали, каких категорий военнообязанных это касается.