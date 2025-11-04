Без посещения ТЦК: кому в ноябре автоматически продлят отсрочку от мобилизации

С 1 ноября в Украине вступил в силу новый порядок оформления отсрочек от мобилизации. Система "Резерв+" будет автоматически продлевать отсрочки для граждан, имеющих законные основания, без необходимости обращаться в территориальные центры комплектования.

О начале действия автоматизированного механизма продления отсрочек от мобилизации сообщила "Судебно-юридическая газета".

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №1364 от 24 октября 2025 года, система "Резерв+" самостоятельно будет обновлять данные тех, кто имеет подтвержденные основания для отсрочки, что позволит избежать личного обращения в ТЦК.

Автоматическое продление возможно только при условии, что основание для отсрочки может быть подтверждено через государственные реестры, а данные гражданина актуальны. Если информация устарела или система не сможет ее подтвердить, отсрочка не будет продлена — в таком случае данные нужно обновить через центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Відео дня

Специалисты Координационного центра по предоставлению бесплатной правовой помощи объяснили, что автоматическое продление получат следующие категории граждан:

люди с инвалидностью;

временно непригодные к военной службе;

родители трех и более детей в возрасте до 18 лет (при условии, что трое детей рождены в действующем браке);

родители ребенка с инвалидностью или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

те, кто имеют жену или мужа с инвалидностью I или II группы;

лица, которые ухаживают за родителями с инвалидностью (своими или мужа/жены);

женщины и мужчины, которые воспитывают ребенка до 18 лет, если их муж или жена служит в армии;

студенты дневной или дуальной формы обучения, докторанты и интерны;

научные, педагогические и научно-педагогические работники, работающие не менее чем на 0,75 ставки;

лица, чьи родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или действия военного положения;

родственники Героев Украины, отмеченных посмертно;

лица, незаконно лишенные свободы в результате агрессии Российской Федерации;

военнослужащие, освобожденные из плена.

Если основания для отсрочки больше не существуют — например, после расторжения брака с лицом с инвалидностью, — система не сможет автоматически продлить отсрочку.

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что 80% отсрочек украинцы смогут оформить онлайн, а остальные — через ЦПАУ. "Основным подтверждением отсрочки станет электронный военно-учетный документ с QR-кодом", — отметила она.

Новый порядок предусматривает, что более 600 тысяч человек получат продление автоматически, без подачи дополнительных заявлений и посещения территориальных центров. Для остальных граждан остается возможность оформить отсрочку через ЦПАУ, где администратор внесет данные в электронную систему через портал "Дія" и передаст заявление в ТЦК. Решение о предоставлении или продлении отсрочки принимает территориальный центр комплектования, а результат заявитель получит по электронной почте или непосредственно в ЦПАУ.

В приложении "Резерв+" пользователь подает запрос, после чего система проверяет основания через государственные реестры. Если информация подтверждается, отсрочка обновляется автоматически, а данные отображаются в электронном военном документе.

Напомним, обновленный порядок проведения мобилизации разработан в рамках цифровой реформы оборонного сектора. Внедрение системы "Резерв+" должно упростить процесс обновления данных, уменьшить количество обращений в ТЦК и сократить риски дублирования информации о военнообязанных.

Напомним, Фокус писал, кого не заберут в армию в ноябре.

Фокус также писал о мобилизации с 1 ноября и что изменится из-за оформления отсрочек в ЦПАУ.