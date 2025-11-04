Без відвідування ТЦК: кому у листопаді автоматично продовжать відстрочку від мобілізації

З 1 листопада в Україні набув чинності новий порядок оформлення відстрочок від мобілізації. Система "Резерв+" автоматично подовжуватиме відстрочки для громадян, які мають законні підстави, без потреби звертатися до територіальних центрів комплектування.

Про початок дії автоматизованого механізму продовження відстрочок від мобілізації повідомила "Судово-юридична газета".

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №1364 від 24 жовтня 2025 року, система "Резерв+" самостійно оновлюватиме дані тих, хто має підтверджені підстави для відстрочки, що дозволить уникнути особистого звернення до ТЦК.

Автоматичне продовження можливе лише за умови, що підстава для відстрочки може бути підтверджена через державні реєстри, а дані громадянина є актуальними. Якщо інформація застаріла або система не зможе її підтвердити, відстрочка не буде продовжена — у такому разі дані потрібно оновити через центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Відео дня

Фахівці Координаційного центру з надання безоплатної правової допомоги пояснили, що автоматичне продовження отримають такі категорії громадян:

люди з інвалідністю;

тимчасово непридатні до військової служби;

батьки трьох і більше дітей віком до 18 років (за умови, що троє дітей народжені у чинному шлюбі);

батьки дитини з інвалідністю або повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;

ті, хто мають дружину чи чоловіка з інвалідністю I або II групи;

особи, які доглядають за батьками з інвалідністю (своїми або чоловіка/дружини);

жінки та чоловіки, які виховують дитину до 18 років, якщо їхній чоловік або дружина служить у війську;

студенти денної чи дуальної форми навчання, докторанти та інтерни;

наукові, педагогічні та науково-педагогічні працівники, які працюють не менш ніж на 0,75 ставки;

особи, чиї родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи дії воєнного стану;

родичі Героїв України, відзначених посмертно;

особи, незаконно позбавлені волі внаслідок агресії Російської Федерації;

військовослужбовці, звільнені з полону.

Якщо підстави для відстрочки більше не існують — наприклад, після розірвання шлюбу з особою з інвалідністю, — система не зможе автоматично продовжити відстрочку.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що 80% відстрочок українці зможуть оформити онлайн, а решту — через ЦНАП. "Основним підтвердженням відстрочки стане електронний військово-обліковий документ з QR-кодом", — зазначила вона.

Новий порядок передбачає, що понад 600 тисяч осіб отримають продовження автоматично, без подання додаткових заяв і відвідування територіальних центрів. Для решти громадян залишається можливість оформити відстрочку через ЦНАП, де адміністратор внесе дані до електронної системи через портал "Дія" та передасть заяву до ТЦК. Рішення про надання або продовження відстрочки ухвалює територіальний центр комплектування, а результат заявник отримає електронною поштою або безпосередньо в ЦНАПі.

У застосунку "Резерв+" користувач подає запит, після чого система перевіряє підстави через державні реєстри. Якщо інформація підтверджується, відстрочка оновлюється автоматично, а дані відображаються в електронному військовому документі.

Нагадаємо, оновлений порядок проведення мобілізації розроблено в межах цифрової реформи оборонного сектору. Запровадження системи "Резерв+" має спростити процес оновлення даних, зменшити кількість звернень до ТЦК та скоротити ризики дублювання інформації про військовозобов’язаних.

Нагадаємо, Фокус писав, кого не заберуть до армії у листопаді.

Фокус також писав про мобілізацію з 1 листопада та що зміниться через оформлення відстрочок у ЦНАП.