Мобілізують навіть з усіма документами на відстрочку: юрист попередив про важливу зміну

Адвокат Роман Сімутін розповів про важливі зміни з 1 листопада, незнання яких може загрожувати українцям призовом попри право на відстрочку від мобілізації. Він наголосив, що довести незаконність дій ТЦК в такому разі буде неможливо.

"Якщо ви не оформили відстрочку, вас доставили в ТЦК і хоча ви маєте при собі всі документи — не зможете подати заяву на відстрочку, у вас її просто не приймуть та мобілізують, а довести незаконність дій ТЦК буде неможливо", — попередив юрист у своєму Telegram-каналі 5 листопада.

Відстрочка від мобілізації: що змінилось з 1 листопада

Він пояснив, що раніше, потрапивши у військкомат, українці могли подати заяву на відстрочку, надавши відповідні документи. Якщо ж працівники ТЦК відмовлялись приймати таку заяву, громадяни могли зафіксувати це, наприклад, за допомогою дзвінка на гарячу лінію. Згодом це слугувало доказом у суді.

Окрім того, про факт подання заяви могли повідомити адвокат або родичі. Так дії ТЦК можна було визнати незаконними і навіть скасувати наказ про зарахування до військової частини.

Відео дня

Однак з 1 листопада ситуація змінилась, адже тепер документи на відстрочку від мобілізації подаються лише особисто через ЦНАП.

"Тож якщо ви потрапили до ТЦК, а у вас із собою буде заява та весь пакет документів на відстрочку, останні їх не приймуть на цілком законних підставах, бо порядок прийому заяв на відстрочку чітко визначений — через ЦНАП", — підкреслив Сімутін.

Він додав, що після змін шанси на успіх у суді можна мати лише у разі оперативного надсилання заяви поштою — рекомендованим листом до ЦНАПу. Однак краще зайнятись оформленням відстрочки вчасно.

Відстрочка від мобілізації: порада від юриста

Адвокат рекомендує зберігати отриманий у ЦНАПі "опис вхідного пакета документів", тобто перелік поданого разом із заявою.

"По-перше, це слугуватиме доказом, що ви вчасно звернулися й подали заяву на отримання відстрочки. По-друге, це підтвердить, що ви подали повний пакет документів, з переліком усіх його складових", — пояснив він.

Нагадаємо, відстрочку від мобілізації також можна оформити через застосунок "Резерв+". У ТЦК закликали подавати заяви онлайн, якщо це можливо, щоб розвантажити роботу ЦНАПів.

Також з 1 листопада система "Резерв+" подовжуватиме відстрочки від мобілізації автоматично. Фахівці Координаційного центру з надання безоплатної правової допомоги розповіли, яких категорій військовозобов’язаних це стосується.