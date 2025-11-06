На Київщині проводитимуть облік мешканців: адвокат пояснив, чи залучатимуть до цього процесу ТЦК

У Димерській громаді Київської області триває масштабна кампанія зі збору даних про домогосподарства, яка передбачає уточнення інформації про фактичних мешканців та характеристики їхнього житла. Оголошення про такі заходи викликало значний суспільний інтерес і дискусії щодо доцільності розкриття персональних даних.

У дописі на сторінці громади у Facebook йдеться, що з 1 листопада до 31 грудня у громаді проводиться погосподарський облік. Його суть полягає в тому, що спеціально уповноважені фахівці братимуть участь в обході домогосподарств, щоб зафіксувати інформацію про кількість людей, які проживають у будинках фактично, незалежно від місця їхньої формальної реєстрації. Під час збору даних уповноважені особи матимуть право уточнювати прізвища, імена, по батькові та дати народження мешканців, а також звертатимуть увагу на характеристики будівлі: рік її спорудження, тип матеріалів, використаних під час будівництва, і навіть наявність чи відсутність свійських тварин.

Саме цей пункт — можливість збору персональних та додаткових приватних відомостей — і став причиною активної реакції серед місцевих жителів. У коментарях люди запитували, чому вони мають повідомляти таку інформацію, якщо частину цих даних органи влади можуть отримати з державних реєстрів, зокрема Реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру територіальних громад або податкової бази. Деякі мешканці висловлювали припущення, що погосподарський облік може мати прихований зв’язок із діяльністю територіальних центрів комплектування чи правоохоронних органів.

У відповідь на ці зауваження Димерська громада оприлюднила роз’яснення. У ньому підкреслено, що проведення такого обліку зумовлено зміною статусу Димера. Раніше населений пункт мав статус селища міського типу, і відповідно погосподарські книги для нього не велися. Після зміни адміністративного статусу Головне управління статистики зобов’язало громаду провести формування первинних книг обліку, які в інших населених пунктах оновлюються орієнтовно один раз на п’ять років. Влада наголосила, що робота обліковців не має стосунку до силових структур або мобілізаційних органів, а самі працівники, які проводять опитування, мають при собі службові посвідчення.

Позиція Київської ОВА та юридичний коментар

Як повідомляє ТСН.ua, у Київській обласній військовій адміністрації підтвердили, що ініціатором заходів виступає саме обласне управління статистики. Представники адміністрації зазначили, що погосподарський облік є частиною державної статистичної звітності та проводиться для оновлення демографічних та соціальних даних. Директор департаменту комунікацій КОВА Сергій Куниця пояснив, що оновлення даних необхідне тільки для тих населених пунктів, які змінили свій статус, а кінцевим отримувачем інформації буде Державна служба статистики.

Для порівняння, у Чернігівській області аналогічні заходи наразі не проводяться, оскільки місцеві органи самоврядування не отримували відповідних рекомендацій від статистичних структур.

Адвокат та колишній слідчий Роман Сімутін наголошує, що громадяни не мають обов’язку повідомляти такі дані або допускати представників місцевої влади на свою приватну територію. Він підкреслює, що житло охороняється законом як приватна власність, і будь-яке проникнення без згоди власника є протиправним. Водночас Сімутін зазначає, що погосподарські книги можуть мати цінність у правових спорах, зокрема щодо спадщини або встановлення факту проживання особи, яка не була там офіційно зареєстрована. Юрист також звертає увагу, що під час обліку можуть бути виявлені нежитлові або покинуті будинки — у цьому випадку громада отримує можливість оформити їх у комунальну власність.

Щодо пункту про облік худоби Сімутін висловив скепсис, назвавши його малопрактичним і таким, що "скоріше викликає додаткові запитання, ніж дає розуміння статистичної користі".

