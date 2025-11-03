Повістки надсилатимуть частіше: ТЦК отримають повну базу українців, — нардеп Горбенко

Через автоматизацію військового обліку в Україні у 2025 році очікується збільшення кількості повісток. Також змінено порядок подання заяв на відстрочку від мобілізації.

Як повідомив народний депутат Руслан Горбенко в інтерв’ю виданню "Телеграф", інтеграція державних реєстрів і розширення функцій застосунку "Резерв+" дозволять територіальним центрам комплектування (ТЦК) отримати повнішу інформацію про громадян. За його словами, це може призвести до збільшення кількості повісток.

Як працюватиме система обліку

Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки пояснив, що мета реформи — створення єдиної бази даних громадян.

"Коли об’єднають усі бази — податкову, виборчу, прикордонну, — то у ТЦК буде повна база українців", — сказав Руслан Горбенко. Проблема не в даних, а в тому, щоб знайти людей. Хтось виїхав за кордон, хтось заброньований, а хтось раптом отримав інвалідність у 25 років. Кожен випадок треба перевіряти окремо", — зазначив Горбенко.

Він додав, що автоматизація та обмін даними зменшать потребу у відвідуванні ТЦК.

"З 1 листопада подати документи на відстрочку можна буде тільки через застосунок Резерв+ або в ЦНАП. Це значно спростить процес і зменшить навантаження на центри", — додав депутат.

За словами Горбенка, відстрочки, підтверджені через державні реєстри, надалі продовжуватимуться автоматично — без особистого звернення до ТЦК.

Брак кадрів і залучення демобілізованих

Народний депутат окремо наголосив на кадрових проблемах у територіальних центрах.

"Ми маємо збільшити кількість працівників ТЦК. Частину з них можуть скласти демобілізовані військові, які мають досвід і розуміння системи. Це допоможе розвантажити поліцейських, яких зараз залучають до вручення повісток ", — вважає Руслан Горбенко.

Контроль і боротьба з корупцією

Політик визнав, що система комплектування стикається з проблемою хабарництва, однак запевнив, що ситуація покращується.

"Так, були випадки хабарів і зловживань, але зараз це вже не те, що було у 2022 році. Контроль посилився, працюють внутрішні перевірки й технічні засоби фіксації", — підкреслив Горбенко.

За словами Горбенка, ключовим викликом залишається відновлення довіри до системи мобілізації.

"Ми маємо перейти до більш ефективної, прозорої моделі, яка дозволить залучати людей без тиску та хаосу", — наголосив депутат.

На завершення нардеп зазначив, що автоматизація військового обліку спрямована, перш за все, на упорядкування даних, а не на покарання.

"Автоматизація — це не про покарання, а про порядок. Якщо держава чітко розумітиме, хто має служити, хто заброньований, а хто виїхав, — то й система стане справедливішою".

Нагадаємо, Міністерство оборони та Генеральний штаб Збройних сил України раніше повідомляли про поетапне впровадження електронного військового обліку. Застосунок "Резерв+" створено для автоматичного оновлення даних, а також для подання заяв на відстрочку та перевірку статусу військовозобов’язаних.

Як повідомляв Фокус, народний депутат Руслан Горбенко розповів, що в Україні зареєстровано приблизно 300 тисяч справ щодо дезертирства і СЗЧ. Він повідомив, що у парламенті обговорюють посилення покарання за втечу зі служби, але рішення залежатиме від Генерального штабу ЗСУ.

Фокус також писав, що нардеп Горбенко пояснив, кого переводитимуть з Повітряних сил до піхоти.