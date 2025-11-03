Повестки будут присылать чаще: ТЦК получат полную базу украинцев, — нардеп Горбенко

Из-за автоматизации воинского учета в Украине в 2025 году ожидается увеличение количества повесток. Также изменен порядок подачи заявлений на отсрочку от мобилизации.

Как сообщил народный депутат Руслан Горбенко в интервью изданию "Телеграф", интеграция государственных реестров и расширение функций приложения "Резерв+" позволят территориальным центрам комплектования (ТЦК) получить более полную информацию о гражданах. По его словам, это может привести к увеличению количества повесток.

Как будет работать система учета

Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки объяснил, что цель реформы — создание единой базы данных граждан.

"Когда объединят все базы — налоговую, избирательную, пограничную, — то у ТЦК будет полная база украинцев", — сказал Руслан Горбенко. Проблема не в данных, а в том, чтобы найти людей. Кто-то выехал за границу, кто-то забронирован, а кто-то вдруг получил инвалидность в 25 лет. Каждый случай надо проверять отдельно", — отметил Горбенко.

Он добавил, что автоматизация и обмен данными уменьшат потребность в посещении ТЦК.

"С 1 ноября подать документы на отсрочку можно будет только через приложение Резерв+ или в ЦПАУ. Это значительно упростит процесс и уменьшит нагрузку на центры", — добавил депутат.

По словам Горбенко, отсрочки, подтвержденные через государственные реестры, в дальнейшем будут продолжаться автоматически — без личного обращения в ТЦК.

Нехватка кадров и привлечение демобилизованных

Народный депутат отдельно отметил кадровые проблемы в территориальных центрах.

"Мы должны увеличить количество работников ТЦК. Часть из них могут составить демобилизованные военные, которые имеют опыт и понимание системы. Это поможет разгрузить полицейских, которых сейчас привлекают к вручению повесток", — считает Руслан Горбенко.

Контроль и борьба с коррупцией

Политик признал, что система комплектования сталкивается с проблемой взяточничества, однако заверил, что ситуация улучшается.

"Да, были случаи взяток и злоупотреблений, но сейчас это уже не то, что было в 2022 году. Контроль усилился, работают внутренние проверки и технические средства фиксации", — подчеркнул Горбенко.

По словам Горбенко, ключевым вызовом остается восстановление доверия к системе мобилизации.

"Мы должны перейти к более эффективной, прозрачной модели, которая позволит привлекать людей без давления и хаоса", — подчеркнул депутат.

В завершение нардеп отметил, что автоматизация воинского учета направлена, прежде всего, на упорядочение данных, а не на наказание.

"Автоматизация — это не о наказании, а о порядке. Если государство будет четко понимать, кто должен служить, кто забронирован, а кто уехал, — то и система станет более справедливой".

Напомним, Министерство обороны и Генеральный штаб Вооруженных сил Украины ранее сообщали о поэтапном внедрении электронного воинского учета. Приложение "Резерв+" создано для автоматического обновления данных, а также для подачи заявлений на отсрочку и проверку статуса военнообязанных.

