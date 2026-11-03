В ноябре 1943 года началась Киевская наступательная операция, которая была частью более широких наступательных операций СССР под общим названием "Битва за Днепр". 6 ноября 1943 года советские войска освободили столицу Украины от немецко-фашистских захватчиков. Во время освобождения Киева погибли или получили ранения около 30 тысяч солдат Советской армии, а противник потерял вдвое меньше — около 15 тысяч человек. Это событие стало ключевым этапом битвы за Киев и освобождения Украины, но принесло новые испытания — репрессии, мобилизацию и утрату свободы.

Гитлеровская Германия пыталась удержать Киев силами 4-й танковой армии Вермахта (в составе группировки войск "Юг"), численностью 80–100 тыс. солдат, с тысячами орудий, четырьмя сотнями танков и таким же количеством самолетов. Тем временем СССР наступал силами 1-го Украинского фронта, сосредоточив под Киевом около 150 тыс. бойцов, тысячи единиц артиллерии, сотни танков и самолетов. Чтобы сломить сопротивление противника, на Лютижском плацдарме был организован сверхплотный артиллерийский огонь: 300–350 орудий на 1 км фронта обрушились на позиции Вермахта и привели к прорыву 3 ноября 1943 года. "Фокус" собрал информацию о событиях, которые происходили во время освобождения украинской столицы 83 года назад.

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Как происходило освобождение Киева

По данным Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского", 6 ноября 1943 года войска 1-го Украинского фронта под командованием генерала армии Николая Ватутина завершили Киевскую наступательную операцию и освободили столицу Украины от нацистских оккупантов.

Битва за Киев — общая карта наступательной операции "Битва за Днепр" в 1943 году Фото: Историческая правда

Подготовка к наступлению продолжалась с конца сентября. После неудачных попыток прорыва с Букринского плацдарма главный удар был перенесён на Лютижский. 3 ноября советские войска начали решающее наступление. Уже в ночь с 5 на 6 ноября 1943 года танкисты капитана Чумаченко прорвались в центр города. Над зданием ЦК КП(б)У развевался красный флаг.

Битва за Киев — военные на улицах украинской столицы, 1943 год Фото: Из открытых источников

К рассвету Киев был полностью очищен от немецких подразделений. В тот же день в Москве прошел салют в честь воинов, освободивших Киев — ключевого события битвы за Днепр.

Битва за Киев: между победой и трагедией

Как пишет "Эспрессо", битва за Киев стала одной из самых кровавых страниц Второй мировой войны в Украине.

Штурм столицы начался в 4 часа утра, и, по официальным данным, в нём погибло более 417 тысяч советских солдат.

Историки отмечают, что такие потери были вызваны приказом Иосифа Сталина взять Киев к 7 ноября — к годовщине Октябрьской революции. Наступление проводилось в спешке, чтобы сделать "подарок к празднику". Цена этой политической демонстрации — десятки тысяч жизней.

Освобождение Киева и новая оккупация

Хотя освобождение Киева от нацистов стало переломным моментом в войне, оно принесло украинцам не ожидаемую свободу, а восстановление советского режима.

Битва за Киев — итоги наступательной операции 1943 года Фото: Из открытых источников

Город, находившийся под оккупацией 778 дней — с 19 сентября 1941 года по 6 ноября 1943 года, — лежал в руинах.

Из 900 тысяч довоенного населения осталось лишь около 180 тысяч. Крещатик был разрушен, Успенский собор Киево-Печерской лавры взорван, а Бабий Яр стал местом массовых расстрелов.

После освобождения Киева советские власти развернули волну арестов, депортаций и принудительных мобилизаций. Так называемых "черносвитников" — мужчин без военной подготовки — отправляли на передовую.

Началась новая эпоха репрессий, когда многих украинцев, переживших немецкую оккупацию, обвинили в "предательстве Родины".

Вклад Украины в освобождение

В битве за Киев и освобождении Украины участвовали миллионы украинцев.

Более 7 миллионов человек воевали в составе Красной армии, партизанских отрядов и подполья. Еще около 100 тысяч бойцов УПА сражались как против нацистской, так и против советской оккупации.

По разным оценкам, во Второй мировой войне погибло от 8 до 10 миллионов украинцев, половина из которых — мирные жители.

Таким образом, освобождение Киева стало частью общенациональной борьбы, но не принесло долгожданной свободы.

Историческое значение события

Сегодня, 6 ноября 1943 года, по-прежнему остается важной датой в истории Киева.

Это день военной победы, но в то же время — момент исторического переосмысления.

Победа без свободы не может быть полной, а жертвы, принесенные ради чужой империи, напоминают о цене зависимости.

Основные факты об освобождении Киева:

Дата события: 6 ноября 1943 года

Операция: Киевская наступательная операция

Ключевое сражение: битва за Киев — часть битвы за Днепр

Командующий: генерал армии Николай Ватутин

Потери: более 417 тысяч солдат

Историческое значение: начало освобождения Украины от нацистской оккупации

Освобождение Киева 6 ноября 1943 года стало переломным моментом не только в битве за Днепр, но и во всей Второй мировой войне на Украине. В то же время это событие напоминает, что свобода, завоеванная ценой зависимости, не может быть полноценной. Для Украины это день памяти — о героизме, о потерях, о несокрушимости и о стремлении к подлинной независимости.

Битва за Киев — 1943 и 2022 годы

Битва за Киев в 1943 году действительно длилась три дня, с 3 по 6 ноября, хотя окончательное освобождение столицы от захватчиков продолжалось ещё до 13 ноября. Для наступления на подразделения Вермахта, оккупировавшие Киев, СССР бросил 150-тысячную армию и одержал верх благодаря мощному артиллерийскому обстрелу. В феврале 2022 года российская армия попыталась повторить события 80-летней давности. Для этого в наступление на Киев были брошены группировки ВС РФ численностью 30–40 тыс. человек, которые двигались длинными колоннами танков, БТР, БМП и т. д. и попытались высадиться в ключевых точках на подступах к столице: Силы обороны остановили наступление россиян. "Киев за 3 дня" превратился в знак "доброй воли" и отступление в марте 2022 года, а также в затяжную войну по состоянию на ноябрь 2026 года.

Фокус также писал о метро на Троещину, "мертвых станциях" и уничтоженных архивах.

Фокус также сообщал о том, что в Киевской области будет проводиться учет жителей. Адвокат пояснил, будут ли привлекать к этому процессу ТЦК.