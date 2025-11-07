Нестор Махно: чем известен противоречивый анархист, которого жизнь вела от Гуляйполя до Парижа

7 ноября исполнится 137 лет со дня рождения Нестора Махно. "Отец Махно" и махновцы — одна из значимых страниц Украинской революции 1917-1921 годов. Махно был достаточно противоречивой фигурой, который воевал и против "белых" и против "красных" и стал символом анархического движения

Нестор Махно был одной из самых ярких фигур начала ХХ века, и возглавляемое им движение оказало большое влияние на ход исторических событий. Деятельность Махно выходит за пределы Украинской революции. В значительной степени именно Махно дважды, в 1919-м и в 1920 годах, обусловил поражение российского белогвардейского движения. Фокус собрал самое интересное об украинце имя которого стало нарицательным.

Махно не имел высшего образования, и даже в школе учился всего два года, но очевидно имел харизму, ведь возглавлял Революционную повстанческую армию Украины (махновцев) и смог создать анархистское псевдогосударственное образование "Свободный район", пытаясь совместить идеалы анархии и Запорожской Сечи.

Жизнеописание Нестора Махно

Нестор родился в селе Гуляйполе на территории нынешней Запорожской области 7 ноября 1888 года. Отец — Иван Михненко — работал кучером у пана, мама — Евдокия (урожденная Передерия) занималась воспитанием пятерых сыновей, среди которых Нестор был самым младшим.

Нестор Махно в молодые годы Фото: Wikipedia

Отец Нестора умер, когда ему не было и года. Он вспоминал, что мать отдала его в местную двухклассную школу, где он учился хорошо и "школьные премудрости давались ему легко". Учился будущий анархист только зимой, потому что летом работал с детства.

В 1906 году Нестор Махно стал членом анархистской организации "Союз бедных земледельцев", которая действовала на тогдашней Екатеринославщине. С 14 октября 1906 года в составе группы — участвовал в террористических актах и "экспроприация" богачей. 26 августа 1908 года был арестован за убийство чиновника военной управы. Сессией Одесского военного окружного суда от 22 марта 1910 года вместе с другими анархистами был приговорен к смертной казни через повешение, но приговор заменили бессрочной каторгой. В 1911 году Махно был переведен в каторжное отделение Бутырской тюрьмы в Москве, где он познакомился с известными анархистскими активистами — Петром Аршиновым и Григорием Котовским. Именно Аршинов занялся идеологической подготовкой и образованием Махно.

"Потом в своих воспоминаниях он не скрывал, что это была школа его жизни и университет, и именно там он расширил горизонт знаний и отточился как политик", — объясняет историк Дмитрий Архирейский.

На мировоззрение Махно повлияло и его трудное детство: исследователи говорят, что именно тогда определился его характер и чувство, возможно, несколько гипертрофированной справедливости.

А в тюрьме он изучил труды известных революционеров и политиков, занимался математикой, словесностью, историей и французским языком. Будучи активным участником тюремных протестов, он шесть раз попадал в карцер.

После Февральской революции 1917 года Махно, как и многие другие политзаключенные, был амнистирован и вернулся в Гуляйполь. Именно там он сразу возглавил местную анархистскую группу. В июне по инициативе Махно на предприятиях Гуляйполя был установлен рабочий контроль. В июле при поддержке сторонников Махно разогнал прежний состав земства, провел новые выборы, стал председателем земства и одновременно объявил себя комиссаром Гуляйпольского района.

Нестор Махно со своим войском Фото: Wikipedia

В 1917 году во время борьбы с корниловщиной, санкционированной А. Керенским, Махно создал в Гуляйполе Комитет защиты революции, организовав из членов анархистской организации боевую дружину — "Черная гвардия".

В июле 1918 года "Черная гвардия" начала восстание против австро-немецкой оккупации и правительства гетмана Павла Скоропадского. Партизанский отряд действовал как мобильная ударная группа.

В декабре 1918 г. Махно вступил в переговоры с представителями Директории, но в конце концов выступил против нее вместе с Красной Армией.

Массовое недовольство крестьян Украины создало благоприятные условия для роста махновского повстанческого движения, окрашенного анархизмом, и после свержения гетманского правительства Махно получил значительную власть в Екатеринославской губернии и на прилегающих территориях.

15 мая 1919 г. на собрании полевых командиров Махно утвердил решение о развертывании Первой Украинской Повстанческой дивизии имени Отца Махно. А уже в августе все части повстанцев переформировывались в "Революционную повстанческую армию Украины (махновцев)".

Махно оказался блестящим военным руководителем своей крестьянской армии. С декабря 1918 года он поддерживал большевиков, когда их Красная Армия сражалась с Директорией за Киев. В феврале 1919 года Махно заключил союз с большевиками, которые, в свою очередь, требовали подчинения его "Повстанческой революционной армии Украины" командованию Красной Армии. Однако вскоре союз оказался под угрозой из-за попыток большевиков взять командование силами Махно и контролировать подвластные ему территории. Дополнительное напряжение в отношениях с большевиками вызвало соглашение о сотрудничестве Махно с крупнейшей анархистской группой в Украине "Набат" под руководством Всеволода Эйхенбаума (Волина).

По национальному составу махновцы были на 90% украинцами, хотя верхушка движения и употребляла русский язык. С другой стороны, Мирослав Ирчан, военный корреспондент Сечевых стрельцов, посетивший расположение махновцев, отмечал, что среди повстанцев "постоянно росла" неофициальная группа украинских патриотов.

В те бурные годы армия Махно была единственной реальной альтернативой большевикам на территории юго-восточной Украины. Если в 1917-м отряд анархо-коммунистов Гуляйполя насчитывал всего 80 человек, то в начале 1919-го под руководством Махно была 50-тысячная армия, основу которой составляли украинские крестьяне, но вместе с ними в повстанческой армии воевали также отряды кубанских и донских казаков, сибирских партизан, немецких колонистов, греческий полк и даже еврейская чота.

Махно и анархизм

Согласно анархистской теории, решение национального вопроса достигается путем ликвидации государства. В безгосударственном обществе буржуазия больше не сможет угнетать рабочих, манипулируя их национальными чувствами. Ликвидация государства положит конец также и национальному угнетению, открыв путь к свободному развитию всех наций. Классический анархизм не признает национальных вопросов.

Коммунисты импонировали крестьянину Махно, потому что обещали "землю — крестьянам", но ленинский декрет "О земле" от 27 октября 1917 года, который якобы передавал землю в свободное пользование трудящихся и позволял им произвольно выбирать формы земледелия, оказался ложью, ведь через четыре месяца декретом "О социализации земли" большевики забрали землю у крестьян, передав ее распределение в компетенцию государственных органов. На практике это означало закрепощение крестьян в совхозах и коммунах. Только теперь землей управляли не паны, а новая коммунистическая власть.

На фото флаг, который приписывают махновцам Фото: Wikipedia

Это вызвало сопротивление украинского села и поэтому Махно с его антигосударственной программой был "обречен на успех", — объясняет историк Максим Вихров.

В ноябре 1919 г. он личным приказом отменил советские налоги и декреты о национализации земли, а также объявил советскую власть "врагом трудового народа". Вместо совхозов Махно поощрял крестьян по своему усмотрению объединяться или обрабатывать землю самостоятельно, свободно обмениваясь продуктами своего труда. Ничего подобного предложить украинским крестьянам тогда не мог никто — ни большевики, ни белые, ни руководители Украинской Народной Республики.

Еще осенью 1920 года Нестор Махно вместе с большевиками выбивали войска Врангеля из Крыма, а уже зимой поступила директива большевистским армиям Южного фронта ликвидировать "махновщину" в кратчайшие сроки. 28 августа 1921 г. Махно, получив тяжелое ранение в лицо, с 77 бойцами, которые уцелели в его боевом отряде, перешел границу с Румынией.

Нестор Махно умер в Париже Фото: Wikipedia

В апреле 1925 года он переехал в Париж, жил в Венсене, работал плотником и рабочим сцены парижской "Опера Гарнье" и в киностудии Пате. Поддерживал активные связи с международным анархистским движением, печатался в "Анархическом вестнике" и "Деле труда", писал мемуары.

Умер Нестор Махно 25 июля 1934 года в Париже от чахотки. Урна с прахом Махно замурована в стене коммунаров под номером 6685 в 87 отделе кладбища Пер-Лашез.

Могила Нестора Махно на кладбище Пер-Лашез Фото: Wikipedia

Все братья Махно погибли, оставив многочисленных потомков. Женат Махно был дважды, или трижды. Его последнюю жену Галину Кузьменко вместе с дочерью Ольгой в Германии в 1945 году арестовало НКВД и приговорило к ссылке. Свой век они доживали в Казахстане.

Легенда о тачанке Нестора Махно

Одной из самых распространенных легенд об "отце Махно" является та, что якобы сам он изобрел "тачанку" — рессорную четырехколесную тележку с открытым кузовом для парной упряжи с пулеметом, которая активно использовалась в кавалерии во время гражданской войны).

Тачанка Махно в Гуляйполовском краеведческом музее Фото: Wikipedia

Экипаж состоял из двух или трех человек, один был погонщиком, другие пулеметчики — один стрелял, другой — отвечал за патроны. Кто ее именно придумал — пока неизвестно, ведь использовали ее еще во времена Первой мировой войны. Но, как считают историки, именно Махно довел практику ее боевого применения до вершины совершенства: концентрировал тачанки в отдельное подразделение — пулеметный полк, которым командовал Хома Кожин. Историки называют разное количество пулеметных тачанок в войске Махно — до тысячи и даже больше.

Роль Нестора Махно в истории Украины

В истории Украины Нестор Махно сыграл неоднозначную роль, а дискуссии об этой личности не прекращаются до сих пор. Его повстанческие отряды действовали против австро-немецких войск и армии гетмана Скоропадского (1918), Директории УНР, армии генерала Деникина (1919) и Врангеля (1920). В возрасте 29 лет он возглавил самопровозглашенную "республику свободных земледельцев" ("Свободный район") на территории современных Днепропетровской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей Украины с населением около семи миллионов человек, и создал повстанческую армию — "махновщину" — массовое движение украинского крестьянства за установление анархического коммунизма в стране в период с 1918 по 1921 год.

Комикс о Несторе Махно

Генерал-хорунжий армии УНР Николай Капустянский высказывался о "махновщине" исключительно в негативных тонах, считал это движение антиукраинским. А самого Нестора Махно считал "хуторянским анархистом" и называл его движение "бандитским". Но он отдавал ему должное, называл "способным, выдающимся человеком", лидером, который "хорошо подходил к предводителю повстанческих революционных масс" и "мог очень много помочь украинскому народу во времена его героической освободительной борьбы", но вместо этого, не имея "украинского проводника", потерял свое войско и был вынужден бежать за границу.

Исследователи считают, что легендарный Нестор Махно является противоречивой фигурой: оказался блестящим военачальником, но плохим политиком и еще худшим строителем своего анархического "государства".

"Но кроме того, он всегда был отважным украинцем, органическим продуктом украинской крестьянской стихии со всеми ее наивными мечтами и надеждами. Собственно, именно поэтому Махно, не достигнув ни одной из своих политических целей и потерпев историческое поражение, все же остался в народной памяти украинцев. Он подарил украинским крестьянам маленькую победу: напуганной советской власти пришлось отложить коллективизацию до 1930-х годов", — отмечает Вихров.

Интересно, что Нестор Махно был равнодушен к национальным идеям, потому что для него существовали только "угнетенные и угнетатели". Но в предисловии к своим мемуарам он писал: "Об одном лишь могу пожалеть я, выпуская этот очерк в свет: это то, что он выходит не в Украине и не на украинском языке".

