Глава Запорожской ОВА показал Гуляйполе после ночных обстрелов (фото)

Разрушено историческое здание и повреждена дорога. Российские войска несколько месяцев обстреливают город, пытаясь запугать население и заставить сдаться.

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Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что утром 28 сентября центральная часть города Гуляйполе в Пологовском районе подверглась обстрелу тремя ракетами С-300. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Сообщается, что разрушено историческое здание и повреждена дорога, сведений о пострадавших пока нет.

По словам Старуха, российские войска на протяжении нескольких месяцев обстреливают город, пытаясь таким образом запугать жителей и заставить сдаться.

"Но у них ничего не вышло и не выйдет, — пояснил руководитель области. — Стремление к воле и свободе в крови у потомков Батьки Махно".

[ + – ] Обстрел в Гуляйполе [ + – ] Обстрел в Гуляйполе [ + – ] Обстрел в Гуляйполе [ + – ] Обстрел в Гуляйполе

Напомним, что в Донецкой области российские войска обстреляли школу с детьми и взрослыми с инвалидностью. Во время обстрела в обустроенном укрытии находилось 12 человек, по данным руководителя ОВА Павла Кириленко.

Накануне российские войска обстреляли Харьков ракетами из С-300. В результате в некоторых районах пропал свет и была нарушена связь с линией вызова экстренной помощи.

Ранее Фокус сообщал, что Путин после мобилизации в РФ планирует оккупировать Одессу и Харьков. В Кремле все еще не отказались от планов по захвату других украинских территорий. Российское руководство уверено, что их войска смогут добиться поставленных целей и уже бросает в бой мобилизованных.