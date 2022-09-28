ВС РФ обстреляли школу с детьми и людьми с инвалидностью в Донецкой области, – ОВА

По словам главы областной военной администрации Павла Кириленко, в учебном заведении было обустроено укрытие для местных жителей. В момент обстрела там пряталось двенадцать человек.

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Утром 28 сентября российские войска обстреляли школу в Николаевке Донецкой области, где в тот момент находилось 12 мирных жителей. Об этом у себя в соцсетях написал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Он рассказал, что россияне атаковали около 5 утра, выпустив, предположительно, ракету С-300 по учебному заведению, где было обустроено укрытие для местных жителей. Среди прятавшихся в здании было двое детей и человек с инвалидностью.

"Оккупанты целились прямо в здание школы", –– подчеркнул Кириленко.

[ + – ] Спасатели продолжают работать на территории обстрелянной школы.

В здании обрушились стены, однако укрытие выдержало удар –– прятавшиеся там люди не пострадали. Однако в настоящее время продолжаются поиски одного из сотрудников школы.

"Цинизм и бессмысленная жестокость оккупантов безграничны: эта школа не имеет ничего общего с военным объектом. Местные гражданские скрывались там от многочисленных обстрелов, которые россияне регулярно совершают по городу", –– подчеркнул глава ОВА.

Кириленко добавил, что на сегодняшний день безопасных мест в Донецкой области нет. Он призвал местных жителей выезжать из своих населенных пунктов в другие регионы Украины.

Напомним, в понедельник, 26 сентября, ВС РФ из реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии обстреляли Первомайский и Купянск Харьковской области, в результате чего погибли мирные жители. В громадах также зафиксированы прилеты запрещенных кассетных снарядов.

Утром 23 сентября российская армия обстреляла из "Градов" и тяжелой артиллерии города Никополь и Марганец Днепропетровской области. В городе Марганец погибло двое местных жителей, много раненых.