Обстрел Первомайского: жертвами ВС РФ стали несколько мирных жителей, — ГСЧС (фото)

В первоначальной публикации спасатели сообщали о гибели 7 человек, в том числе 15-летней девочки, но через час удалили упоминание о числе жертв обстрела.

Related video

В понедельник, 26 сентября, ВС РФ из реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии обстреляли Первомайский и Купянск Харьковской области, в результате чего погибли мирные жители. Об этом информирует пресс-служба ГУ ГСЧС в регионе.

По данным спасателей, обстрелы населенных пунктов Харьковской области российские войска осуществляли с применением тяжелой артиллерии и РСЗО. В громадах также зафиксированы прилеты запрещенных кассетных снарядов.

В результате обстрела Купянска загорелась церковная школа и магазин на общей площади 500 квадратных метров, а один человек получил различные ранения. Пожар спасатели смогли ликвидировать через несколько часов, привлекая два оперативных отделения пожарно-спасательной бригады.

По Первомайскому ВС РФ открыли огонь около 13:30 по местному времени. В результате обстрела, как сказано в сообщении ГСЧС, погибли мирные жители, в том числе 15-летний ребенок.

"Произошло разрушение частных домов, возник пожар в летней кухне на площади 20 квадратных метров, а также в автомобиле. Проводились поисково-спасательные работы", — подчеркнули в пресс-службе ГСЧС.

[ + – ] ГСЧС сообщила подробности обстрела Первомайского Харьковской области

Стоит отметить, что в первоначальном посте ведомство сообщало о 7 погибших в результате обстрела Первомайского. Через час с момента публикации спасатели обновили информацию и оставили в пресс-релизе следующие сведения: "Есть погибшие люди, среди которых 15-летний ребенок".

[ + – ] Мирные жители погибли в результате обстрела Первомайского

Мэр Первомайского Николай Бакшеев подтвердил, что в результате обстрела населенного пункта из артиллерии и РСЗО погибло несколько мирных жителей. После атаки ВС РФ, по его словам, в городе частично отсутствует водоснабжение.

"Есть погибшие среди гражданского населения, среди которых 15-летняя девочка. Также разрушена гражданская инфраструктура, с чем связано отсутствие водоснабжения в частном секторе", — подчеркнул Бакшеев в ходе видеообращения.

Напомним, 26 сентября ВС РФ из реактивной артиллерии обстреляли Первомайский Харьковской области. ОВА предварительно сообщала, что 15-летняя девочка погибла в результате атаки российских войск.

Также сообщалось, что в ночь с 25 на 26 сентября ВС РФ осуществили массированный ракетный удар по Запорожью, в ходе которого в областном центре насчитали более 10 прилетов вражеских снарядов.