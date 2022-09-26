Обстріл Первомайського: жертвами ЗС РФ стали кілька мирних жителів, — ДСНС (фото)

У початковій публікації рятувальники повідомляли про загибель 7 людей, у тому числі 15-річної дівчинки, але за годину видалили згадку про кількість жертв обстрілу.

Related video

У понеділок, 26 вересня, ЗС РФ із реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії обстріляли Первомайське та Куп'янськ Харківської області, внаслідок чого загинули мирні жителі. Про це інформує пресслужба ГУ ДСНС у регіоні.

За даними рятувальників, обстріли населених пунктів Харківської області російські війська здійснювали із застосуванням важкої артилерії та РСЗВ. У громадах також зафіксовано прильоти заборонених касетних снарядів.

Унаслідок обстрілу Куп'янська спалахнула церковна школа та магазин на загальній площі 500 квадратних метрів, а одна людина отримала різні поранення. Пожежу рятувальники змогли ліквідувати за кілька годин, залучаючи два оперативні відділення пожежно-рятувальної бригади.

По Первомайському ЗС РФ відкрили вогонь близько 13:30 за місцевим часом. Унаслідок обстрілу, як сказано в повідомленні ДСНС, загинули мирні жителі, у тому числі 15-річна дитина.

"Сталася руйнація приватних будинків, виникла пожежа в літній кухні на площі 20 квадратних метрів, а також у автомобілі. Проводились пошуково-рятувальні роботи", — наголосили в пресслужбі ДСНС.

[ + – ] ДСНС повідомила подробиці обстрілу Первомайського Харківської області

Варто зазначити, що в початковому пості відомство повідомляло про 7 загиблих внаслідок обстрілу Первомайського. За годину з моменту публікації рятувальники оновили інформацію та залишили в пресрелізі такі відомості: "Є загиблі люди, серед яких 15-річна дитина".

[ + – ] Мирні жителі загинули внаслідок обстрілу Первомайського

Мер Первомайського Микола Бакшеєв підтвердив, що внаслідок обстрілу населеного пункту з артилерії та РСЗВ загинуло кілька мирних жителів. Після атаки ЗС РФ, за його словами, у місті частково відсутнє водопостачання.

"Є загиблі серед цивільного населення, серед яких 15-річна дівчинка. Також зруйнована цивільна інфраструктура, з чим пов'язана відсутність водопостачання у приватному секторі", — наголосив Бакшеєв у ході відеозвернення.

Нагадаємо, 26 вересня ЗС РФ із реактивної артилерії обстріляли Первомайське Харківської області. ОВА попередньо повідомляла, що 15-річна дівчинка загинула внаслідок атаки російських військ.

Також повідомлялося, що в ніч із 25 на 26 вересня ЗС РФ здійснили масований ракетний удар по Запоріжжю, в ході якого в обласному центрі нарахували понад 10 прильотів ворожих снарядів.