Війська РФ вдарили по Первомайському: загинула дитина

15-річна дівчина загинула внаслідок ракетного удару по місту під Харковом, два приватні будинки зруйновано, повідомила місцева влада.

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Російські Збройні сили завдали ракетного удару по Первомайському Харківської області. Внаслідок загинула щонайменше одна людина — 15-річна дитина. Про це в понеділок, 26 вересня, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За даними глави регіону, окупанти внаслідок удару зруйнували два приватні будинки та пошкодили об'єкти інфраструктури.

"На жаль, від ракетного удару в Первомайському дівчина загинула, 15 років", — повідомив голова ОВА.

За словами Синєгубова, удар стався сьогодні вдень, удар був завданий, зокрема, і по інфраструктурі.

Мер міста Микола Бакшеєв також повідомив у своєму телеграм-каналі, що від ракетного удару російських військ постраждала цивільна інфраструктура.

"Зберігайте спокій. За можливості перейдіть в укриття або використовуйте правило двох стін", — написав міський голова.

[ + – ] Первомайський на карті

Нагадаємо, сьогодні вночі у Харкові невідомі облили червоною фарбою пам'ятник російському класику — поетові та прозаїку Олександру Пушкіну.

Також ми писали, що у звільненій частині Харківської області поліцейські знайшли нові тортурні та масові поховання з тілами загиблих українців.