Войска РФ ударили по Первомайскому: погиб ребенок

15-летняя девушка погибла в результате ракетного удара по городу под Харьковом, два частных дома разрушены, сообщили местные власти.

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Российские Вооруженные силы нанесли ракетный удар по Первомайскому Харьковской области. В результате погиб по меньшей мере один человек — 15-летний ребенок. Об этом в понедельник, 26 сентября, сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По данным главы региона, оккупанты в результате удара разрушили два частных дома и повредили объекты инфраструктуры.

"К сожалению, от ракетного удара в Первомайском девушка погибла, 15 лет", — сообщил глава ОВА.

По словам Синегубова, удар произошел сегодня днем, удар был нанесен в том числе и по инфраструктуре.

Мэр города Николай Бакшеев также сообщил в своем телеграм-канале, что от ракетного удара российских войск пострадала гражданская инфраструктура.

"Сохраняйте спокойствие. По возможности перейдите в укрытие или используйте правило двух стен", — написал городской голова.

[ + – ] Первомайский на карте

Напомним, сегодня ночью в Харькове неизвестные облили красной краской памятник российскому классику — поэту и прозаику Александру Пушкину.

Также мы писали, что в освобожденной части Харьковской области полицейские обнаружили новые пыточные и массовые захоронения с телами погибших украинцев.