В Харькове памятник российскому классику облили "кровью" (фото)

Бюст Александра Пушкина пытались подорвать еще во время Российской империи, но тогда памятнику удалось устоять.

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В ночь на 26 сентября в Харькове неизвестные облили красной краской памятник российскому классику — поэту и прозаику Александру Пушкину. Фотографию "кровавого" бюста Пушкина разместили сразу несколько местных Телеграм-каналов.

"Неизвестные харьковчане напомнили свое отношение к Пушкину", — подписали фотографию облитого краской памятника администраторы Телеграм-канала.

На опубликованном фото видно, что постамент, на котором возвышается бюст Пушкина, облит краской в цвет крови. Сам бюст поэта остался неповрежденным. Возможно, из-за того, что он размещен достаточно высоко.

Как на осквернение памятника отреагировала полиция

Добавим, что Национальная полиция Украины на инцидент с памятником Александру Пушкину пока не отреагировала и официальных заявлений не делала.

Памятник Пушкину в Харькове: что о нем известно

Бронзовый бюст Александра Пушкина — один из самых старейших монументов Харькова. Он установлен на площади Поэзии со стороны выхода на улицу Пушкинскую.

В 1899 году, во время празднования в Российской империи 100-летего юбилея Александра Пушкина, в Харькове улицу Немецкую переименовали в честь российского поэта, а городская общественность приняла решение воздвигнуть ему памятник. Идея была воплощена в жизнь российским скульптором Борисом Эдуардсом и бюст Пушкину открыли 26 мая 1904 года.

К слову, изначально бронзовый Пушкин должен был появиться на Сергеевской площади, но из столицы империи пришло указание возвести монумент в самом центре Харькова.

Однако простоял монумент нетронутым недолго. В ночь на 31 октября 1904 года участники подпольной организации "Оборона Украины" подорвали памятник российскому писателю. Сам бюст тогда не пострадал. Взрыв повредил только постамент.

Памятник Пушкину и декоммунизация

Бюст Пушкину не затронула декоммунизация, которая началась в 2014году после победы Революции Достоинства.

Однако в июле 2022 года на сайте президента Украины появилась электронная петиция. Ее инициатор Анастасия Захарова просит Владимира Зеленского разрешить снос всех памятников Пушкину на территории Украины.

Свою инициативу Захарова аргументирует тем, что Пушкин — это составляющая культурного наследия страны-агрессора России. Кроме того, писатель не признавал Украину как отдельное государство, называя ее "Малороссией" и очернил в своих произведениях украинского гетмана Ивана Мазепу.

По состоянию на 26 сентября петиция набрала 210 голосов из 25 тысяч необходимых.

Кроме того в августе представительница общественной инициативы Ирина Гончарова потребовала демонтировать бюст Пушкина. Вместо памятника российскому поэту Гончарова предложила возвести монумент в честь украинских писателей: Якова Щеголева или Василия Стуса.

В свою очередь в Министерстве культуры Украины напомнили, что бюст Пушкина в Харькове состоит в реестре памятников национального значения. Поэтому его судьбу должны решать органы власти, а не общественные активисты.

Напомним, в Киеве хотят поставить памятник умершей королеве Великобритании Елизавете II. Королева Елизавета II, по задумке автора петиции, должна заменить советского комдива Николая Щорса, памятник которому с 1954 года стоит неподалеку железнодорожного вокзала в столице.

Фокус также писал о том, что в Славянске памятник Ленину продали за 700 тыс грн. Как рассказал мэр Вадим Лях, вырученные средства пойдут на выплату помощи людям за разрушенное в период войны жилье.