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Украина

В Славянске памятник Ленину продали за 700 тыс грн (видео)

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Демонтаж памятника Ленину в Славянске в июне 2015 года.

Как рассказал мэр Вадим Лях, вырученные средства пойдут на выплату помощи людям за разрушенное в период войны жилье.

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В городе Славянск Донецкой области памятник Ленину продали за 747 446 гривен. Об этом у себя в соцсетях рассказал городской голова Вадим Лях.

"Ленин, гуд бай! Свершилось!" – прокомментировал мэр.

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Части памятника Ленину в Славянске.
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памятник ленину, славянск, продажа

По его словам, вырученные средства пойдут на выплату помощи местным жителям, чье жилье было разрушено из-за военной агрессии Российской Федерации.

7-тонная бронзовая статуя советского вождя в Славянске была демонтирована бойцами "Правого сектора" еще в июне 2015 года. С тех пор части памятника хранились на территории коммунального предприятия "АТП 052814". На главной площади города он стоял с 1976 года.

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Демонтаж памятника Ленину в Славянске в 2015 году.
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В управлении ЖКХ Славянского городского совета сообщали, что балансовая стоимость объекта составляет 79 125 грн.

Бронзовый памятник Ленину в Краматорске весом 7 850 кг в конце августа продали с аукциона на металлолом за 962 тыс. грн. Статую купило предприятие "Норд Стил", зарегистрированное в Лисичанске.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко хочет построить фонтан перед Бессарабской площадью в том месте, где до 2013 года находился памятник Ленину. Градоначальник отметил, что предложил специалистам сделать "красивый старинный фонтан", который будет "смывать отрицательную энергетику".

Ранее стало известно, что в оккупированном Новопскове Луганской области захватчики решили заново поставить памятник Ленину. Глава ОВА Сергей Гайдай считает, что после победы все статуи коммунистических "вождей" придется разбить, чтобы у них не было шансов вернуться на постаменты.