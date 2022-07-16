"Смывать негатив": Кличко хочет построить фонтан на месте памятника Ленину в Киеве

На предложение градоначальника уже отреагировали урбанисты. Эксперт Александр Рак называет такое решение сомнительным и предрекает фонтану роль "душа для бездомных".

Мэр Киева Виталий Кличко хочет построить фонтан перед Бессарабской площадью в том месте, где до 2013 года находился памятник Ленину. Об этом он заявил в эфире телеканала "Киев".

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"Там столько предложений было на место памятника Ленину. Там проклятое место. Сколько там памятников уже не было. Там был памятник Николаю, еще кому-то из царей, Распутину, потом там в 40-е годы стояла виселица. Место с негативной энергетикой. Потом там поставили Ленина", – сказал городской голова.

Кличко отметил, что предложил специалистам сделать там "красивый старинный фонтан", который будет "смывать отрицательную энергетику".

Также он подчеркнул, что в настоящее время в столице решается вопрос о перевозке советских монументов, чтобы не повредить их. В частности, в музей должны перевезти памятник Николаю Щорсу.

Реакция экспертов

На предложение столичного градоначальника уже отреагировало экспертное сообщество. Так, основатель объединения урбанистов KPI Urban Squad Александр Рак назвал такое решение сомнительным.

"Фонтан в этом месте имеет сомнительную уместность. Сейчас там ходит немного людей, так как выйти можно только через подземный переход. Поэтому до появления наземных переходов фонтан будет душем для бездомных" – прокомментировал он.

Также Рак подчеркнул, что на месте памятника Ленину других монументов не было.

"Не было памятника Николаю – он стоял на месте памятника Шевченко в одноименном парке. А о памятнике Распутину "гугл" слышал только от мэра", – уточнил урбанист.

При этом он подтвердил, что виселица на этом месте действительно стояла. А в 1946 году там поставили памятник Ленину.

Напомним, памятник Ленину на бульваре Шевченко в Киеве свалили с помощью металлического троса 8 декабря 2013 года.

В мае этого года на месте памятника Ленину появилась скульптура с Путиным. Четырехметровый арт-объект, изображающий президента РФ с пистолетом у рта, под названием "Zaстрелись" создан скульптором Дмитрием Ивом из Харькова.