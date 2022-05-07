Zaстрелись: в центре Киева на месте памятника Ленину появилась скульптура с Путиным

Четырехметровый арт-объект, изображающий президента РФ с пистолетом у рта, создан скульптором из Харькова.

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В Киеве на бульваре Шевченко установлена временная инсталляция, изображающая президента России Владимира Путина с пистолетом во рту. Скульптура получила название "Zaстрелись". Об этом пишет издание "Сегодня".

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По данным журналистов, автором четырехметровой инсталляции из ржавого металла стал скульптор Дмитрий Ив из Харькова. Он рассказал изданию, что идея сделать такой арт-объект у него возникла после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Это мой жесткий взгляд на происходящее в моей родной стране. Путин – это военный преступник. И он знает, что у него есть два пути. Первый – сесть на скамью подсудимых, а второй – застрелиться", — сказал Дмитрий.

Скульптуру автор сопроводил слоганом: "Путлер, намек понятен?".

Над этой инсталляцией Дмитрий Ив работал во Львове на протяжении полутора месяцев без выходных по 10-12 часов в сутки. Сколько она простоит напротив Бессарабского рынка на данный момент неизвестно, однако автор выразил надежду, что объект не уберут до победы Украины над Россией в полномасштабной войне.

"В инсталляции есть одна фишка, которая в данный момент пока не получилась. Если скульптуру поставить строго на юг, то с 12:00 до 14:00 на лице у Путина будут видны усы, как у Гитлера. Пока эта задумка не получилась, именно на этом месте", – поделился скульптор.

Напомним, рядом с местом, где сейчас находится скульптура "Zaстрелись", ранее стоял памятник Ленину. 8 декабря 2013 года он был повален протестующими Евромайдана при помощи тросов. С тех пор в той локации побывало множество арт-объектов — от золотого унитаза до гигантской синей руки.

Напомним, недавно в центре Киева демонтировали памятник под аркой Дружбы народов, установленный в 1981 году и символизирующий собой воссоединение украинского и русского народов.

В то же время 40% жителей Украины выступают против демонтажа памятников, посвященных Второй мировой войне, о чем свидетельствуют данные, полученные социологической группой "Рейтинг" в рамках опроса. Тем не менее, 71% респондентов поддерживают идею снести все памятники, связанные с РФ.