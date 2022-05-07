Zaстрелись: в центре Киева на месте памятника Ленину появилась скульптура с Путиным
Четырехметровый арт-объект, изображающий президента РФ с пистолетом у рта, создан скульптором из Харькова.
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В Киеве на бульваре Шевченко установлена временная инсталляция, изображающая президента России Владимира Путина с пистолетом во рту. Скульптура получила название "Zaстрелись". Об этом пишет издание "Сегодня".
По данным журналистов, автором четырехметровой инсталляции из ржавого металла стал скульптор Дмитрий Ив из Харькова. Он рассказал изданию, что идея сделать такой арт-объект у него возникла после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
"Это мой жесткий взгляд на происходящее в моей родной стране. Путин – это военный преступник. И он знает, что у него есть два пути. Первый – сесть на скамью подсудимых, а второй – застрелиться", — сказал Дмитрий.
Скульптуру автор сопроводил слоганом: "Путлер, намек понятен?".
Над этой инсталляцией Дмитрий Ив работал во Львове на протяжении полутора месяцев без выходных по 10-12 часов в сутки. Сколько она простоит напротив Бессарабского рынка на данный момент неизвестно, однако автор выразил надежду, что объект не уберут до победы Украины над Россией в полномасштабной войне.
"В инсталляции есть одна фишка, которая в данный момент пока не получилась. Если скульптуру поставить строго на юг, то с 12:00 до 14:00 на лице у Путина будут видны усы, как у Гитлера. Пока эта задумка не получилась, именно на этом месте", – поделился скульптор.
Напомним, рядом с местом, где сейчас находится скульптура "Zaстрелись", ранее стоял памятник Ленину. 8 декабря 2013 года он был повален протестующими Евромайдана при помощи тросов. С тех пор в той локации побывало множество арт-объектов — от золотого унитаза до гигантской синей руки.
Напомним, недавно в центре Киева демонтировали памятник под аркой Дружбы народов, установленный в 1981 году и символизирующий собой воссоединение украинского и русского народов.
В то же время 40% жителей Украины выступают против демонтажа памятников, посвященных Второй мировой войне, о чем свидетельствуют данные, полученные социологической группой "Рейтинг" в рамках опроса. Тем не менее, 71% респондентов поддерживают идею снести все памятники, связанные с РФ.