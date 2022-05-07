Zaстрелись: у центрі Києва на місці пам'ятника Леніну з'явилася скульптура з Путіним

Чотирьохметровий арт-об'єкт, який зображує президента РФ з пістолетом у роті, створений скульптором із Харкова.

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У Києві на бульварі Шевченка встановлено тимчасову інсталяцію, яка зображує президента Росії Володимира Путіна з пістолетом у роті. Скульптура отримала назву "Zaстрелись". Про це пише видання "Сегодня".

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За даними журналістів, автором чотириметрової інсталяції із іржавого металу став скульптор Дмитро Ів із Харкова. Він розповів, що ідея зробити такий арт-об'єкт у нього виникла після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Це мій жорсткий погляд на те, що відбувається в моїй рідній країні. Путін — це воєнний злочинець. І він знає, що має два шляхи. Перший — сісти на лаву підсудних, а другий — застрелитися", — сказав Дмитро.

Скульптуру автор супроводжував слоганом: "Путлер, натяк зрозумілий?"

Над цією інсталяцією Дмитро Ів працював у Львові протягом півтора місяця без вихідних по 10-12 годин на добу. Скільки вона простоїть напроти Бессарабського ринку наразі невідомо, проте автор висловив сподівання, що об'єкт не приберуть до перемоги України над Росією у повномасштабній війні.

"В інсталяції є одна фішка, яка наразі поки не вийшла. Якщо скульптуру поставити строго на південь, то з 12:00 до 14:00 на обличчі у Путіна будуть видні вуса, як у Гітлера. Поки цей задум не вийшов, саме на цьому місці", – поділився скульптор.

Нагадаємо, поруч із місцем, де зараз знаходиться скульптура "Zaстрелись", раніше стояв пам'ятник Леніну. 8 грудня 2013 року його повалили протестувальниками Євромайдану за допомогою тросів. Відтоді на тій локації побувало безліч арт-об'єктів — від золотого унітазу до гігантської синьої руки.

Нагадаємо, нещодавно в центрі Києва демонтували пам'ятник під аркою Дружби народів, встановлений у 1981 році, що символізував возз'єднання українського та російського народів.

Водночас 40% жителів України виступають проти демонтажу пам'ятників, присвячених Другій світовій війні, про що свідчать дані, отримані соціологічною групою "Рейтинг" у рамках опитування. Проте 71% респондентів підтримують ідею знести всі пам'ятники, пов'язані з РФ.