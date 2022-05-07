Zaстрелись: у центрі Києва на місці пам'ятника Леніну з'явилася скульптура з Путіним
Чотирьохметровий арт-об'єкт, який зображує президента РФ з пістолетом у роті, створений скульптором із Харкова.
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У Києві на бульварі Шевченка встановлено тимчасову інсталяцію, яка зображує президента Росії Володимира Путіна з пістолетом у роті. Скульптура отримала назву "Zaстрелись". Про це пише видання "Сегодня".
За даними журналістів, автором чотириметрової інсталяції із іржавого металу став скульптор Дмитро Ів із Харкова. Він розповів, що ідея зробити такий арт-об'єкт у нього виникла після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
"Це мій жорсткий погляд на те, що відбувається в моїй рідній країні. Путін — це воєнний злочинець. І він знає, що має два шляхи. Перший — сісти на лаву підсудних, а другий — застрелитися", — сказав Дмитро.
Скульптуру автор супроводжував слоганом: "Путлер, натяк зрозумілий?"
Над цією інсталяцією Дмитро Ів працював у Львові протягом півтора місяця без вихідних по 10-12 годин на добу. Скільки вона простоїть напроти Бессарабського ринку наразі невідомо, проте автор висловив сподівання, що об'єкт не приберуть до перемоги України над Росією у повномасштабній війні.
"В інсталяції є одна фішка, яка наразі поки не вийшла. Якщо скульптуру поставити строго на південь, то з 12:00 до 14:00 на обличчі у Путіна будуть видні вуса, як у Гітлера. Поки цей задум не вийшов, саме на цьому місці", – поділився скульптор.
Нагадаємо, поруч із місцем, де зараз знаходиться скульптура "Zaстрелись", раніше стояв пам'ятник Леніну. 8 грудня 2013 року його повалили протестувальниками Євромайдану за допомогою тросів. Відтоді на тій локації побувало безліч арт-об'єктів — від золотого унітазу до гігантської синьої руки.
Нагадаємо, нещодавно в центрі Києва демонтували пам'ятник під аркою Дружби народів, встановлений у 1981 році, що символізував возз'єднання українського та російського народів.
Водночас 40% жителів України виступають проти демонтажу пам'ятників, присвячених Другій світовій війні, про що свідчать дані, отримані соціологічною групою "Рейтинг" у рамках опитування. Проте 71% респондентів підтримують ідею знести всі пам'ятники, пов'язані з РФ.