"Змивати негатив": Кличко хоче побудувати фонтан на місці пам'ятника Леніну в Києві

На пропозицію градоначальника вже відреагували урбаністи. Експерт Олександр Рак називає таке рішення сумнівним і пророкує фонтану роль "душу для безпритульних".

Мер Києва Віталій Кличко хоче збудувати фонтан перед Бессарабською площею в тому місці, де до 2013 року був пам'ятник Леніну. Про це він заявив в ефірі телеканалу "Київ".

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"Там стільки пропозицій було на місце пам'ятника Леніну. Там прокляте місце. Скільки там пам'ятників уже не було. Там був пам'ятник Миколі, ще комусь із царів, Распутіну, потім там у 40-ті роки стояла шибениця. Місце з негативною енергетикою. Потім там поставили Леніна", — сказав міський голова.

Кличко зазначив, що запропонував фахівцям зробити там "гарний старовинний фонтан", який "змиватиме негативну енергетику".

Також він наголосив, що зараз у столиці вирішується питання про перевезення радянських монументів, щоб не пошкодити їх. Зокрема, до музею мають перевезти пам'ятник Миколі Щорсу.

Реакція експертів

На пропозицію столичного градоначальника вже відреагувало експертне співтовариство. Засновник об'єднання урбаністів KPI Urban Squad Олександр Рак назвав таке рішення сумнівним.

"Фонтан у цьому місці має сумнівну доречність. Зараз там ходить небагато людей, тому що вийти можна лише через підземний перехід. Тому до появи наземних переходів фонтан буде душем для безпритульних", — прокоментував він.

Також Рак наголосив, що на місці пам'ятника Леніну інших монументів не було.

"Не було пам'ятника Миколі — він стояв на місці пам'ятника Шевченку в однойменному парку. А про пам'ятник Распутіну "гугл" чув лише від мера", — уточнив урбаніст.

При цьому він підтвердив, що шибениця на цьому місці справді стояла. А 1946 року там поставили пам'ятник Леніну.

Нагадаємо, пам'ятник Леніну на бульварі Шевченка в Києві звалили за допомогою металевого троса 8 грудня 2013 року.

У травні цього року на місці пам'ятника Леніну з'явилася скульптура з Путіним. Чотириметровий артоб'єкт, який зображує президента РФ з пістолетом біля рота, під назвою "Zaстрелись" створений скульптором Дмитром Івом із Харкова.