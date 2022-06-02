"Нашли "покойника": в оккупированном Новопскове устанавливают памятник Ленину

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай считает, что после победы все статуи коммунистических "вождей" придется разбить, чтобы у них не было шансов вернуться на постаменты.

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В захваченном российскими войсками Новопскове Луганской области оккупанты решили установить памятник Ленину. Об этом сообщил глава Луганской обласной военной администрации Сергей Гайдай.

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"Нашли "покойника". Везут устанавливать, — отметил он. — Главное — это же символы. Обратно в прошлое. Ничего, мы повалим еще раз. И, наверное, после победы, вместо кладбищ свергнутых ленинов — мы их разобьем, чтобы шансов на возвращение на постаменты точно не было".

Напомним, в апреле в оккупированном Геническе на площади перед зданием городской администрации восстановили памятник Ленину, который в январе 2015 года снесли, выполняя требование закона о декоммунизации. Помимо этого оккупационные власти подняли над зданием горадминистрации российский и советский флаги.

Ранее сообщалось что в городе Новгород-Северский местные власти выставили на аукцион демонтированный памятник Ленину. Бронзовую скульптуру весом 4,2 тонн и высотой 5 метров выставили на площадке Prozorro со стартовой ценой 394 000 гривен.