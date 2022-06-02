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"Знайшли "небіжчика": в окупованому Новопскові встановлюють пам'ятник Леніну

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пам'ятник Леніну в Новопскові, встановили пам'ятник Леніну, Луганська область
В окуповані міста росіяни повертають пам'ятники Леніну

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай вважає, що після перемоги всі статуї комуністичних "вождів" доведеться розбити, щоб вони не мали шансів повернутися на постаменти.

У захопленому російськими військами Новопскові на Луганщині окупанти вирішили встановити пам'ятник Леніну. Про це повідомив голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.

"Знайшли "небіжчика". Везуть встановлювати, — зазначив він. — Головне — це ж символи. Назад у минуле. Нічого, ми повалимо ще раз. І, напевно, після перемоги, замість цвинтарів повалених ленінів — ми їх розіб'ємо, щоб шансів на повернення на постаменти точно не було.

Нагадаємо, у квітні в окупованому Генічеську на площі перед будинком міської адміністрації відновили пам'ятник Леніну, який у січні 2015 року знесли, виконуючи вимогу закону про декомунізацію. Крім цього, окупаційна влада підняла над будинком міськадміністрації російський та радянський прапори.

Раніше повідомляли, що в місті Новгород-Сіверський місцева влада виставила на аукціон демонтований пам'ятник Леніну. Бронзову скульптуру вагою 4,2 тонни та висотою 5 метрів виставили на майданчику Prozorro зі стартовою ціною 394 000 гривень.