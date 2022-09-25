У Слов'янську пам'ятник Леніну продали за 700 тис. грн (відео)

Як розповів мер Вадим Лях, отримані кошти підуть на виплату допомоги людям за зруйноване у період війни житло.

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У місті Слов'янськ на Донеччині пам'ятник Леніну продали за 747 446 гривень. Про це у себе в соцмережах розповів міський голова Вадим Лях.

"Ленін, гуд бай! Здійснилося!" — Прокоментував мер.

[ + – ] Частини пам'ятника Леніну у Слов'янську.

За його словами, виручені кошти підуть на виплату допомоги місцевим жителям, чиє житло було зруйноване через військову агресію Російської Федерації.

7-тонну бронзову статую радянського вождя у Слов'янську було демонтовано бійцями "Правого сектора" ще в червні 2015 року. Відтоді частини пам'ятника зберігалися на території комунального підприємства "АТП 052814". На головній площі міста він стояв із 1976 року.

[ + – ] Демонтаж пам'ятника Леніну у Слов'янську у 2015 році.

В управлінні ЖКГ Слов'янської міської ради повідомляли, що балансова вартість об'єкта становить 79 125 грн.

Бронзову пам'ятку Леніну у Краматорську вагою 7 850 кг наприкінці серпня продали з аукціону на металобрухт за 962 тис. грн. Статую купило підприємство "Норд Стіл", зареєстроване у Лисичанську.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко хоче збудувати фонтан перед Бессарабською площею в тому місці, де до 2013 року знаходився пам'ятник Леніну. Міський голова зазначив, що запропонував фахівцям зробити "гарний старовинний фонтан", який "змиватиме негативну енергетику".

Раніше стало відомо, що в окупованому Новопскові Луганської області загарбники вирішили наново поставити пам'ятник Леніну. Глава ОВА Сергій Гайдай вважає, що після перемоги всі статуї комуністичних "вождів" доведеться розбити, щоб вони не мали шансів повернутися на постаменти.