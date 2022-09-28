ЗС РФ обстріляли школу з дітьми та людьми з інвалідністю у Донецькій області, – ОВА

За словами голови обласної військової адміністрації Павла Кириленка, у навчальному закладі було облаштовано укриття для місцевих мешканців. У момент обстрілу там ховалося дванадцять людей.

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Вранці 28 вересня російські війська обстріляли школу в Миколаївці Донецької області, де на той час перебували 12 мирних жителів. Про це у себе в соцмережах написав голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Він розповів, що росіяни атакували приблизно о 5 ранку, випустивши, ймовірно, ракету С-300 по навчальному закладу, де було облаштовано укриття для місцевих жителів. Серед тих, хто ховався в будівлі, було двоє дітей і людина з інвалідністю.

"Окупанти цілилися прямо в будівлю школи", — наголосив Кириленко.

[ + – ] Рятувальники продовжують працювати на території обстріляної школи

У будівлі обрушилися стіни, проте укриття витримало удар — люди, котрі ховалися там, не постраждали. Проте нині продовжуються пошуки одного зі співробітників школи.

"Цинізм і безглузда жорстокість окупантів безмежні: ця школа не має нічого спільного з військовим об'єктом. Місцеві цивільні переховувалися там від численних обстрілів, які росіяни регулярно здійснюють по місту", — наголосив глава ОВА.

Кириленко додав, що на сьогодні безпечних місць у Донецькій області немає. Він закликав місцевих мешканців виїжджати зі своїх населених пунктів в інші регіони України.

Нагадаємо, у понеділок, 26 вересня, ЗС РФ із реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії обстріляли Первомайськ і Куп'янськ Харківської області, внаслідок чого загинули мирні жителі. У громадах також зафіксовано прильоти заборонених касетних снарядів.

Вранці 23 вересня російська армія обстріляла з "Градів" та важкої артилерії міста Нікополь та Марганець Дніпропетровської області. У місті Марганець загинуло двоє місцевих жителів, багато поранених.