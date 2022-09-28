Голова Запорізької ОВА показав Гуляйполе після нічних обстрілів (фото)

Зруйновано історичну будівлю та пошкоджено дорогу. Російські війська кілька місяців обстрілюють місто, намагаючись залякати населення і змусити здатися.

Related video

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що вранці 28 вересня центральна частина міста Гуляйполе в Пологівському районі зазнала обстрілу трьома ракетами С-300. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Повідомляється, що зруйновано історичну будівлю та пошкоджено дорогу, відомостей про постраждалих поки що немає.

За словами Старуха, російські війська протягом кількох місяців обстрілюють місто, намагаючись так залякати мешканців і змусити здатися.

"Але в них нічого не вийшло і не вийде, — пояснив керівник області. — Прагнення до волі та свободи в крові у нащадків Батьки Махна".

[ + – ] Обстріл у Гуляйполі [ + – ] Обстріл у Гуляйполі [ + – ] Обстріл у Гуляйполі [ + – ] Обстріл у Гуляйполі

Нагадаємо, що в Донецькій області російські війська обстріляли школу з дітьми та дорослими з інвалідністю. Під час обстрілу в облаштованому укритті було 12 осіб, за даними керівника ОВА Павла Кириленка.

Напередодні російські війська обстріляли Харків ракетами із С-300. Унаслідок у деяких районах зникло світло і було порушено зв'язок із лінією виклику екстреної допомоги.

Раніше Фокус повідомляв, що Путін після мобілізації в РФ планує окупувати Одесу та Харків. У Кремлі все ще не відмовилися від планів щодо захоплення інших українських територій. Російське керівництво впевнене, що їхні війська зможуть досягти поставленої мети і вже кидає в бій мобілізованих.