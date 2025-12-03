Excel не масштабируется: как компаниям вырваться из ловушки "табличной" логики на пути к реальной автоматизации

Почему мы не можем распрощаться с таблицами?

Дело не в том, что Excel — плохой инструмент. Наоборот, он прекрасно выполняет свои функции. Но это лишь базовый инструмент: им можно эффективно выполнить простую задачу, но попытки использовать его не по назначению приводят к ошибкам и рискам.

Ложное ощущение свободы. Excel создает ощущение полной автономии: каждый руководитель может работать в собственном формате, обходя стандартизированные процедуры. ERP-система, напротив, требует соблюдения правил — заполнения обязательных полей, прохождения этапов согласования — что часто воспринимается как излишняя бюрократия. В результате в компании формируется множество параллельных "локальных систем", которые между собой не синхронизируются. Путаница между контролем и ощущением контроля. Работа с таблицей создает иллюзию полного владения ситуацией: данные можно сортировать, изменять, форматировать. Но это лишь моментальный снимок, сделанный некоторое время назад. Фактическое положение дел уже может быть другим — например, товар на складе закончился, но информация еще не обновлена в "финальной" версии файла. Неправильные стимулы внутри компании. Часто "героями" становятся сотрудники, которые остаются допоздна, чтобы свести финальный отчет, находят формульные ошибки или выполняют ручное слияние данных. Впрочем, это не признак профессионализма, а симптом системной неэффективности. В зрелых компаниях потребности в таких "пожарниках" нет, поскольку процессы работают автоматизировано, прозрачно и без чрезмерного ручного вмешательства.

Иллюзия автоматизации: когда технологии создают больше шума, чем пользы

Распространенный пример: компания формально "автоматизировала" продажи — заказы с сайта поступают на электронную почту. Далее менеджер печатает их и передает на склад; складской работник ищет товар и выписывает накладную вручную; после этого информацию отдельно вносят в 1С, а часть — дополнительно в Excel.

Такой подход не является автоматизацией. Это — цифровой хаос: комбинация фрагментированных инструментов, которые создают больше нагрузки, чем пользы. Это ситуация, когда к устаревшей модели работы "прикручивают" отдельные технологические элементы, но логика процессов остается неизменной.

Відео дня

Самый большой риск заключается в том, что бизнес начинает считать себя современным. На самом же деле он лишь ускоряет работу старых, неэффективных механизмов.

Признаки того, что цифровая трансформация остановилась на полпути

На вопрос клиента "Есть ли в наличии?" невозможно ответить без звонка на склад.

Для подготовки квартального отчета компанию фактически приходится "закрывать" на два дня, оставляя работать только бухгалтерию.

После отпуска помощника никто не может найти файл с актуальными ценами.

В команде регулярно звучит: "Да, в системе есть, но в моей таблице данные точнее".

Если хотя бы один пункт кажется знакомым — система не выполняет своих функций, даже если формально все ею пользуются.

Как выстроить культуру работы с данными

Первое и ключевое — изменить сам подход. Невозможно просто внедрить новое программное обеспечение и требовать от команды "просто пользоваться". Нужно работать с культурой.

Эффективная модель изменений обычно включает следующие шаги:

Показать "болевые точки". Важно открыто объяснять последствия хаотичной работы с данными: например, что информация, разбросанная по десяткам файлов, приводит к потере клиентов или задержкам в процессах. Когда команда видит реальные последствия, появляется мотивация действовать. Показать личную выгоду. Изменение привычек происходит только тогда, когда люди понимают, что в результате им станет легче. Нужно подчеркивать, что автоматизация — это не о контроле, а об уменьшении ручной работы, количества проверок, бумаг и звонков. Обучать и поддерживать. Персонал нельзя оставлять один на один с новой системой. Важно обеспечить сопровождение, консультации и простые первые шаги. Когда люди чувствуют поддержку, сопротивление изменениям существенно уменьшается. Отказаться от Excel-отчетов на уровне руководства. Это обычно самый сложный этап. Руководитель должен последовательно требовать данные именно из системы, а не из таблиц. Фраза "Покажите это, пожалуйста, в системе" постепенно формирует новую норму — систему как единственный источник правды.

Три ключевых действия для эффективной Data-дисциплины

Фиксация данных в момент их появления. Привычка записать на листе и перенести в систему позже разрушает любую автоматизацию. Данные должны вводиться там и тогда, где они возникают: сканирование штрих-кода на месте, выставление счета со смартфона, отметка выполненной задачи в приложении.

Доверие системе. Если система не позволяет отгрузить больше, чем есть на складе, — это не ограничение, а предохранитель. Она заставляет работать с фактическими данными, а не с мнимыми остатками или ручными корректировками. Повышение вовлеченности. Элементы игры работают: скорость и точность обработки заказов, минимальное количество ошибок при сканировании, внутренние рейтинги и небольшие поощрения — все это формирует новую дисциплину.

Итак, Excel — это не враг, а временная опора, которая полезна в отдельных случаях, но не способна обеспечить масштабирование процессов.

Переход на полноценную систему — это не еще одна программа, а изменение способа работы: больше дисциплины, определенный дискомфорт на старте, но и единственный путь к более быстрому росту.

Поэтому если у вас есть задача остановить хаотичность процессов, начните с малого, ведь завтра ваш ключевой "Excel-специалист" может уйти, и вместе с ним исчезнет единственная точка, которая держит весь хрупкий порядок.

Цифровые инструменты против хаоса: обзор современных цифровых альтернатив

ERP (Enterprise Resource Planning) является классом информационных систем, предназначенных для комплексного управления ресурсами предприятия, объединяющей в единой цифровой платформе ключевые бизнес-процессы — финансы, закупки, продажи, складской учет, производство, логистику и взаимодействие с контрагентами. Система обеспечивает централизованный сбор, хранение и обработку данных, что позволяет получать информацию в реальном времени и координировать работу всех подразделений компании.

Помимо ERP существует целый спектр цифровых решений, которые могут частично или полностью заменить работу в Excel. Это, в частности, CRM-системы для управления продажами и взаимоотношениями с клиентами, WMS-решения для контроля складских операций и логистики, BI-платформы для аналитики и автоматической отчетности. Компании также часто строят гибридные экосистемы, сочетая CRM, WMS, BI или отдельные модули и расширения, или разрабатывают закрытые корпоративные решения, полностью адаптированные под собственные процессы.

Такие инструменты могут значительно уменьшить ручные действия, повысить прозрачность и помочь принимать решения на основе данных. Однако лишь немногие из них дают комплексный охват операций, как система планирования ресурсов.

Типичные ERP-решения включают модули для планирования, учета, анализа и контроля операций. Они уменьшают количество ручных действий, синхронизируют данные между отделами и помогают принимать управленческие решения на основе актуальной аналитики. Применяются в компаниях разного масштаба — от малого бизнеса до крупных корпораций.

Система планирования ресурсов дает бизнесу одну ключевую вещь — контроль и прозрачность в режиме реального времени. Она автоматически считает себестоимость и прибыль, показывает остатки, движение денег и статусы заказов без десятков файлов и звонков. Она забирает ручную работу, уменьшает количество ошибок и помогает принимать более точные решения. ERP легко интегрируется с CRM, доставками и финансовыми сервисами, а данные хранятся безопасно на защищенных серверах. Это SaaS-решение, которое не требует собственных программистов и работает стабильно благодаря автоматическим обновлениям. В итоге бизнес получает масштабируемые процессы, меньше хаоса и возможность расти быстрее.

Справочно. Дмитрий Обухов. CEO и соучредитель Bimp, основатель Obukhov Strategy. Имеет более 18 лет опыта в сфере технологий. Начинал с разработки и внедрения систем учета. Окончил Одесскую национальную академию связи в 2009 году, получив степень магистра. Дополнительно прошел обучение по Java в IT-Center и по управлению проектами в Business Pro.

В течение более десяти лет занимал управленческие должности в ИТ-компаниях. В 2018 году основал Trend Consulting, где занимал должность CEO.

В 2020 году стал соучредителем и CEO стартапа Bimp, который специализируется на разработке ERP-систем и решениях для автоматизации цепей поставок. Компания создает комплексные ИТ-продукты для B2B-сегмента.

В 2025 году он основал консалтинговую компанию Obukhov Strategy, которая помогает B2B SaaS и IT-сервисным компаниям разрабатывать Go-to-Market стратегии и формировать ценностные предложения (Value Proposition).