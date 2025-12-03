Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Украина Новости партнеров

Excel не масштабируется: как компаниям вырваться из ловушки "табличной" логики на пути к реальной автоматизации

Многие компании декларируют цифровизацию, но на практике возвращаются к ручным процессам: данные снова живут в файлах вроде "Звіт_фінальний_1", а после запуска ERP сотрудники ведут учет в собственных таблицах и готовят ночные "сводки" вручную. Это не техническая, а культурная проблема — "проще в Excel". Как изменить культуру работы с данными и перейти к процессам, где система, а не Excel, становится единственным источником правды?

Дмитрий Обухов
Дмитрий Обухов
СЕО и совладелец украинской системы учета Bimp ERP
0
Фото: Из открытых источников

Почему мы не можем распрощаться с таблицами?

Дело не в том, что Excel — плохой инструмент. Наоборот, он прекрасно выполняет свои функции. Но это лишь базовый инструмент: им можно эффективно выполнить простую задачу, но попытки использовать его не по назначению приводят к ошибкам и рискам.

  1. Ложное ощущение свободы. Excel создает ощущение полной автономии: каждый руководитель может работать в собственном формате, обходя стандартизированные процедуры. ERP-система, напротив, требует соблюдения правил — заполнения обязательных полей, прохождения этапов согласования — что часто воспринимается как излишняя бюрократия. В результате в компании формируется множество параллельных "локальных систем", которые между собой не синхронизируются.
  2. Путаница между контролем и ощущением контроля. Работа с таблицей создает иллюзию полного владения ситуацией: данные можно сортировать, изменять, форматировать. Но это лишь моментальный снимок, сделанный некоторое время назад. Фактическое положение дел уже может быть другим — например, товар на складе закончился, но информация еще не обновлена в "финальной" версии файла.
  3. Неправильные стимулы внутри компании. Часто "героями" становятся сотрудники, которые остаются допоздна, чтобы свести финальный отчет, находят формульные ошибки или выполняют ручное слияние данных. Впрочем, это не признак профессионализма, а симптом системной неэффективности. В зрелых компаниях потребности в таких "пожарниках" нет, поскольку процессы работают автоматизировано, прозрачно и без чрезмерного ручного вмешательства.

Иллюзия автоматизации: когда технологии создают больше шума, чем пользы

Распространенный пример: компания формально "автоматизировала" продажи — заказы с сайта поступают на электронную почту. Далее менеджер печатает их и передает на склад; складской работник ищет товар и выписывает накладную вручную; после этого информацию отдельно вносят в 1С, а часть — дополнительно в Excel.

Такой подход не является автоматизацией. Это — цифровой хаос: комбинация фрагментированных инструментов, которые создают больше нагрузки, чем пользы. Это ситуация, когда к устаревшей модели работы "прикручивают" отдельные технологические элементы, но логика процессов остается неизменной.

Відео дня

Самый большой риск заключается в том, что бизнес начинает считать себя современным. На самом же деле он лишь ускоряет работу старых, неэффективных механизмов.

Признаки того, что цифровая трансформация остановилась на полпути

На вопрос клиента "Есть ли в наличии?" невозможно ответить без звонка на склад.

  • Для подготовки квартального отчета компанию фактически приходится "закрывать" на два дня, оставляя работать только бухгалтерию.
  • После отпуска помощника никто не может найти файл с актуальными ценами.
  • В команде регулярно звучит: "Да, в системе есть, но в моей таблице данные точнее".

Если хотя бы один пункт кажется знакомым — система не выполняет своих функций, даже если формально все ею пользуются.

Как выстроить культуру работы с данными

Первое и ключевое — изменить сам подход. Невозможно просто внедрить новое программное обеспечение и требовать от команды "просто пользоваться". Нужно работать с культурой.

Эффективная модель изменений обычно включает следующие шаги:

  1. Показать "болевые точки". Важно открыто объяснять последствия хаотичной работы с данными: например, что информация, разбросанная по десяткам файлов, приводит к потере клиентов или задержкам в процессах. Когда команда видит реальные последствия, появляется мотивация действовать.
  2. Показать личную выгоду. Изменение привычек происходит только тогда, когда люди понимают, что в результате им станет легче. Нужно подчеркивать, что автоматизация — это не о контроле, а об уменьшении ручной работы, количества проверок, бумаг и звонков.
  3. Обучать и поддерживать. Персонал нельзя оставлять один на один с новой системой. Важно обеспечить сопровождение, консультации и простые первые шаги. Когда люди чувствуют поддержку, сопротивление изменениям существенно уменьшается.
  4. Отказаться от Excel-отчетов на уровне руководства. Это обычно самый сложный этап. Руководитель должен последовательно требовать данные именно из системы, а не из таблиц. Фраза "Покажите это, пожалуйста, в системе" постепенно формирует новую норму — систему как единственный источник правды.

Три ключевых действия для эффективной Data-дисциплины

Фиксация данных в момент их появления. Привычка записать на листе и перенести в систему позже разрушает любую автоматизацию. Данные должны вводиться там и тогда, где они возникают: сканирование штрих-кода на месте, выставление счета со смартфона, отметка выполненной задачи в приложении.

  1. Доверие системе. Если система не позволяет отгрузить больше, чем есть на складе, — это не ограничение, а предохранитель. Она заставляет работать с фактическими данными, а не с мнимыми остатками или ручными корректировками.
  2. Повышение вовлеченности. Элементы игры работают: скорость и точность обработки заказов, минимальное количество ошибок при сканировании, внутренние рейтинги и небольшие поощрения — все это формирует новую дисциплину.

Итак, Excel — это не враг, а временная опора, которая полезна в отдельных случаях, но не способна обеспечить масштабирование процессов.

Переход на полноценную систему — это не еще одна программа, а изменение способа работы: больше дисциплины, определенный дискомфорт на старте, но и единственный путь к более быстрому росту.

Поэтому если у вас есть задача остановить хаотичность процессов, начните с малого, ведь завтра ваш ключевой "Excel-специалист" может уйти, и вместе с ним исчезнет единственная точка, которая держит весь хрупкий порядок.

Цифровые инструменты против хаоса: обзор современных цифровых альтернатив

ERP (Enterprise Resource Planning) является классом информационных систем, предназначенных для комплексного управления ресурсами предприятия, объединяющей в единой цифровой платформе ключевые бизнес-процессы — финансы, закупки, продажи, складской учет, производство, логистику и взаимодействие с контрагентами. Система обеспечивает централизованный сбор, хранение и обработку данных, что позволяет получать информацию в реальном времени и координировать работу всех подразделений компании.

Помимо ERP существует целый спектр цифровых решений, которые могут частично или полностью заменить работу в Excel. Это, в частности, CRM-системы для управления продажами и взаимоотношениями с клиентами, WMS-решения для контроля складских операций и логистики, BI-платформы для аналитики и автоматической отчетности. Компании также часто строят гибридные экосистемы, сочетая CRM, WMS, BI или отдельные модули и расширения, или разрабатывают закрытые корпоративные решения, полностью адаптированные под собственные процессы.

Такие инструменты могут значительно уменьшить ручные действия, повысить прозрачность и помочь принимать решения на основе данных. Однако лишь немногие из них дают комплексный охват операций, как система планирования ресурсов.

Типичные ERP-решения включают модули для планирования, учета, анализа и контроля операций. Они уменьшают количество ручных действий, синхронизируют данные между отделами и помогают принимать управленческие решения на основе актуальной аналитики. Применяются в компаниях разного масштаба — от малого бизнеса до крупных корпораций.

Система планирования ресурсов дает бизнесу одну ключевую вещь — контроль и прозрачность в режиме реального времени. Она автоматически считает себестоимость и прибыль, показывает остатки, движение денег и статусы заказов без десятков файлов и звонков. Она забирает ручную работу, уменьшает количество ошибок и помогает принимать более точные решения. ERP легко интегрируется с CRM, доставками и финансовыми сервисами, а данные хранятся безопасно на защищенных серверах. Это SaaS-решение, которое не требует собственных программистов и работает стабильно благодаря автоматическим обновлениям. В итоге бизнес получает масштабируемые процессы, меньше хаоса и возможность расти быстрее.

Справочно. Дмитрий Обухов. CEO и соучредитель Bimp, основатель Obukhov Strategy. Имеет более 18 лет опыта в сфере технологий. Начинал с разработки и внедрения систем учета. Окончил Одесскую национальную академию связи в 2009 году, получив степень магистра. Дополнительно прошел обучение по Java в IT-Center и по управлению проектами в Business Pro.

В течение более десяти лет занимал управленческие должности в ИТ-компаниях. В 2018 году основал Trend Consulting, где занимал должность CEO.

В 2020 году стал соучредителем и CEO стартапа Bimp, который специализируется на разработке ERP-систем и решениях для автоматизации цепей поставок. Компания создает комплексные ИТ-продукты для B2B-сегмента.

В 2025 году он основал консалтинговую компанию Obukhov Strategy, которая помогает B2B SaaS и IT-сервисным компаниям разрабатывать Go-to-Market стратегии и формировать ценностные предложения (Value Proposition).