Ассоциация украинских операторов игорного бизнеса призвала не убивать белый бизнес непродуманными ограничениями

Ассоциация украинских операторов игорного бизнеса (АУОИГБ) обратилась к государственным органам с призывом не убивать легальный сектор азартных игр путем введения новых ограничений на легальный бизнес. Ассоциация, которая является крупнейшим отраслевым объединением индустрии I-Gaming, просит не вводить жесткие фиксированные лимиты для игроков легальных казино, поскольку такие ограничения повлекут отток украинских игроков в теневые онлайн-казино, значительная часть которых имеет российское происхождение.

Об этом стало известно из документа, который есть в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина" — письмо Ассоциации к Минцифры, Минфину, БЭБ, ГНС, двум профильным комитетам Верховной Рады Украины и Государственному агентству ПлейСити, пишет Telegraf.

"Предложенные жесткие ограничения для легальных организаторов азартных игр загонят отрасль в тень, - сказано в обращении, — Рынок азартных игр является легальным сектором экономики, который ежегодно обеспечивает более 17 млрд грн поступлений в бюджет и уже уплатил почти 31 млрд грн налогов только за 2024 год и девять месяцев 2025-го. Мы рискуем собственноручно передать этот сектор теневым операторам. Новые правила должны работать на государство и граждан, а не на рост теневого рынка", — сказано в документе.

Ассоциация провела анализ данных онлайн-систем легальных операторов для оценки влияния введения лимитов (на уровне эквивалента 1000, 2000 или 5000 евро в месяц) на бюджетные поступления и на отрасль в целом. В случае введения лимитов для игроков на уровне 1000 евро в месяц бюджет Украины недополучит около 5,6 млрд грн налогов в год. Результатом введения лимитов станет тенизация отрасли — переход от 30 до 50% игроков в нелегальный сектор, который контролируют россияне. (Большое количество российских сайтов до сих пор не заблокированы в Украине по техническим причинам и причинам, связанным с коррупцией).

Ассоциация предложила дополнительно увеличить лимиты времени участия игрока в азартных играх на неделю и на месяц. Крупнейшие операторы рынка отмечают, что лимиты расходов игрока на азартную игру должны быть исключительно персональными и рискоориентированными, а не жесткими и фиксированными, как это сегодня требует Минфин. По мнению АУОГБ, предложенные пороги являются нереалистичными и стимулируют переход игроков в нелегальные казино.

В письме отмечается, что ни одна норма Закона "Об азартных играх в Украине" не требует установления фиксированных лимитов или "потолков" для игроков: "Ссылка отдельных представителей власти на часть девятую статьи 18 Закона является ошибочной", — сказано, в частности, в обращении.

Введение лимитов для игроков легальных операторов предусмотрено проектом приказа Министерства цифровой трансформации Украины "Об установлении лимитов расходов игрока на азартную игру и времени участия игрока в азартной игре", который размещен на сайте министерства. Главная заявленная цель введения лимитов для игроков — борьба с лудоманией, но по последним исследованиям, которые проводились Национальной службы здоровья Украины, даже несмотря на высокую популярность азартных развлечений, игровая зависимость не носит в Украине массового характера.

Из документа также следует, что на установлении фиксированных лимитов настаивает также Министерство финансов (для целей финансового мониторинга). "Вопросы финансового контроля должны решаться путем совершенствования и надлежащей реализации механизмов финансового мониторинга, а не административным установлением жестких лимитов на расходы и лимитов времени участия игрока в игре", — говорится в письме.

АУОГБ отмечает, что предложенный Минцифры и Минфином подход к установлению лимитов не уменьшит вред от азартных игр, а наоборот — существенно увеличит долю теневого и оффшорного сегмента, где игроки остаются полностью незащищенными.

В своем письме Ассоциация просит регуляторов учесть международный опыт и называет три ключевых фактора стремительного роста теневого сегмента в ЕС — жесткие лимиты, запрет рекламы и быстрое распространение криптоказино.

"Игроки ЕС массово переходили к нелицензированным офшорным операторам из-за целого комплекса факторов, среди которых ключевым является слишком жесткие лимиты. В странах с жесткими лимитами, доля теневого сегмента резко агрессивно растет (Германия — 60-80%, Финляндия — 32-35%, Нидерланды — 25-30%). Зато в странах с гибкими или добровольными моделями лимитирования теневой сегмент остается минимальным (Великобритания — 1-2%, Дания — около 9%)", — говорится в обращении.

"Украина не должна ломать белую отрасль своими необдуманными шагами и повторять ошибки европейских стран, где чрезмерные регуляторные ограничения привели к росту доли оффшорного гемблинга и переходу граждан в "серую" зону, где существуют высокие риски финансового мошенничества и отсутствует защита прав потребителей, — прокомментировал обращение президент АУОГБ Александр Когут. — Если ошибка будет сделана, цена очень высока — прямые убытки бюджета в 5,6 млрд гривен в год, массовый переход украинцев от украинских легальных казино — к теневым российским. Вы увидите, как 50-60 тысяч украинцев ежеквартально будут отдавать свои финансовые данные российским казино".

По мнению Александра Когута, этот вопрос не является чисто экономическим. Это без преувеличения является вопросом нацбезопасности, считает он.

"Российский гемблинговый бизнес не только ведет деятельность в Украине, но и сотрудничает с российскими силовиками для вербовки украинцев. Таким образом, вопрос, который сейчас стоит на повестке дня, — не только экономический. Это — вопрос национальной безопасности. Поэтому мы сейчас думаем об отдельной коммуникации с соответствующими силовыми органами", — сказал президент АУОГБ.

"Регуляторные изменения должны уменьшать отток игроков к нелегальным операторам, а не наоборот. Наша общая цель — эффективно защитить уязвимых игроков, не уничтожая при этом легальный рынок и не передавая его "черным" и оффшорным операторам. Учитывая изложенное, просим не вводить жесткие фиксированные "потолки", а предусмотреть персональные лимиты расходов игрока и доработать проект приказа", — подытоживается в обращении.

"Мы очень хотим, чтобы эти лимиты действительно не привели к тому, что рынок азартных игр перейдет в тень, — уверяет Юлия Зайченко, первый заместитель председателя госагентства ПлейСити, — Но также хотим, чтобы они были предохранителем по игровой зависимости граждан. Хочу сказать представителям государственных органов относительно их замечаний: установление лимитов никоим образом не должно привести к тому, что игроки перейдут играть от легальных заведений к нелегальным".

"С одной стороны, мы должны защитить игрока — гражданина Украины,- говорит Наталья Деникеева, заместитель главы Минцифры, — С другой стороны, мы понимаем, что любое "зарегулирование" существующего белого легального рынка будет стимулировать игрока переходить в нелегальный сегмент и, как следствие, уменьшит налоговые поступления".

"Проанализируйте лимиты, которые предложены Минцифрой, — предлагает Ольга Бажан, представитель 2К. — Например, есть лимит в 27 часов игры в месяц. Если мы поделим его на 30 дней, то получается, что для игрока установлен лимит на один день — меньше часа. Если человек, у которого нет вообще признаков лудомании, зайдет поиграть и обнаружит, что у него будет всего один час на игру, он будет вести себя совсем иначе. Есть целые исследования о том, как такие ограничения влияют на людей. Такой подход будет из здоровых людей делать лудоманов.

Если человек будет импульсивно играть и если у него не будет времени расслабиться в игре, он не получит достаточной дозы дофамина, а затем будет постоянно хотеть возвращаться в игру. И эти лимиты просто повлияют на то, что из здоровых людей они будут делать лудоманов".

"У нас в Украине, на самом деле, нет проблемы лудомании — она надумана, — считает Олег Арестархов, вице-президент АУОГБ, — Есть исследования Национальной службы здоровья Украины. Если лимиты будут приняты в том виде, в котором они сегодня есть, российские казино будут просто аплодировать и откупоривать игристое. Они все еще нелегально работают на территории украинского сегмента Интернета, они до сих пор у нас не заблокированы.

Если будет принято непродуманное решение, из белых украинских легальных казино, которые платят все налоги, украинцы просто будут переходить играть к россиянам. В российских казино нет лимитов и ограничений. Результат будет прогнозируемый: 60-70 тысяч украинцев будут ежеквартально переходить в нелегальный сегмент. В тень уйдет 30-50% белого бизнеса, а бюджет через год недополучит 5,6 млрд гривен. Кто-то должен очень хорошо взвешивать такие решения перед тем, как их принимать. Эта история о лимитах — это история об ответственности за решения, после которых финансовые данные украинцев окажутся в руках российских бизнесов.

Не секрет, что российские игорные бизнесы сотрудничают с российскими спецслужбами для того, чтобы вербовать украинцев, которые проигрывают крупные суммы. Поэтому введение лимитов — это вопрос безопасности страны и безопасности украинцев".