Во Львове жителей угостили тирамису с ковша трактора: сеть взорвалась критикой (видео)

Тирамису, которое в целях, скорее всего, рекламной акции поместили в ковш трактора сотрудники одного из кафе на проезде Кривая Липа, больше разозлило пользователей, чем удивило креативом.

Во Львове на одной из улиц города заметили трактор с ковшом, в котором был десерт тирамису. На видео, опубликованном Telegram-каналом "Захід. Головне" видно, как один из прохожих ест тирамису ложкой.

На кадрах можно также заметить, что десертом заполнен не весь ковш, а только контейнер, который стоит посередине. Вся остальная площадь вокруг него покрыта то ли фанерой, то ли картоном, посыпанными сверху какао, под цвет тирамису.

Тем не менее подобный рекламный трюк зашел не всем. В сети разгорелась оживленная дискуссия, и многие провели параллели между тирамису с ковша и блинами с лопаты в России. В комментариях отметилась даже народный депутат Украины София Федина.

"Чисто как на московской федерации раздавали оливье с лопаты", – отреагировала она.

Ее мнение разделили многие пользователи.

"Мне одной это напоминает блины из лопаты на масленицу в рашестане? Кто это делает? Зачем? Вопрос риторический", "Я обожаю тирамису, но вот так себя унижать? Очень досадно, что кое-кому "зашло"", "Но ведь мерзко… это же надо докатиться до такого! Надо понять откуда те владельцы и инициаторы. Однозначно их ментальность болотная", "Кто там хохотал с блинов с лапать на раzzии? Ааа, эта другое", "Это дно", "А почему не с лопаты"," Кому оно нужно? Из общего ковша, как скот еще и в эпидемию (если вирусы не пугают, то минимум пол страны с хеликобактером). Не знаю на кого больше злиться, на того кто-то придумал или на самых "скучающих" кто без тирамису не проживет", – негодуют в соцсетях.

По информации пользователей, трактор стоял на проезде Кривая Липа, соединяющем улицы Сечевых Стрельцов и Дорошенко, бывший "Пассаж Гаусмана". Сейчас он известен своими кафе, магазинами и галереями. Там же расположена одноименная популярная кулинарная студия.

Какое именно кафе организовало такую акцию, в пабликах не упоминается, однако Facebook-группа "Так люблю той Львів, що бракує ми слів", написала в комментариях, что это заведение Tutti, и акция проходила вчера. В кафе официальных комментариев по этому поводу не давали. Также пока нет реакции и Львовского городского совета.

Напомним, в 2018 году в российском Саратове машинисты ретропоезда "Победа" в честь приближающегося праздника накормили горожан с лопаты "завтраком железнодорожника".

Также сообщалось, что в городе Набережные Челны (РФ) установили рекорд – приготовили самый большой яблочный пирог и угощали гостей прямо с лопаты.