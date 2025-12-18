У Львові жителів пригостили тирамісу з ковша трактора: мережа вибухнула критикою (відео)

Тирамісу, що з метою, найімовірніше, рекламної акції помістили в ківш трактора співробітники одного з кафе на проїзді Крива Липа, більше розлютило користувачів, ніж здивувало креативом.

У Львові на одній із вулиць міста помітили трактор із ковшем, у якому був десерт тирамісу. На відео, опублікованому Telegram-каналом "Захід. Головне" видно, як один із перехожих їсть тирамісу ложкою.

На кадрах можна також помітити, що десертом заповнений не весь ківш, а лише контейнер, який стоїть посередині. Уся інша площа навколо нього покрита чи то фанерою, чи то картоном, посипаними зверху какао, під колір тирамісу.

Проте подібний рекламний трюк зайшов не всім. У мережі розгорілася жвава дискусія, і багато хто провів паралелі між тирамісу з ковша і млинцями з лопати в Росії. У коментарях зазначилася навіть народна депутатка України Софія Федина.

"Чисто як на московській федерації роздавали олів'є з лопати", — відреагувала вона.

Її думку розділили багато користувачів.

"Мені одній це нагадує млинці з лопати на масляну в рашестані? Хто це робить? Навіщо? Питання риторичне", "Я обожнюю тірамісу, але ось так себе принижувати? Дуже прикро, що декому "зайшло"", "Але ж бридко... це ж треба докотитися до такого! Треба зрозуміти звідки ті власники й ініціатори. Однозначно їхня ментальність болотяна", "Хто там реготав з млинців з лапати на раzzиии? Ааа, це інше", "Це дно", "А чому не з лопати", "Кому воно потрібно? Із загального ковша, як худоба ще й в епідемію (якщо віруси не лякають, то мінімум пів країни з хелікобактером). Не знаю, на кого більше злитися, на того, хто це вигадав, чи на тих, хто "нудьгує", хто без тірамісу не проживе", — обурюються в соцмережах.

За інформацією користувачів, трактор стояв на проїзді Крива Липа, що з'єднує вулиці Січових Стрільців і Дорошенка, колишній "Пасаж Гаусмана". Зараз він відомий своїми кафе, магазинами і галереями. Там же розташована однойменна популярна кулінарна студія.

Яке саме кафе організувало таку акцію, у пабліках не згадується, проте Facebook-група "Так люблю той Львів, що бракує слів", написала в коментарях, що це заклад Tutti, й акція відбувалася вчора. У кафе офіційних коментарів із цього приводу не давали. Також поки що немає реакції і Львівської міської ради.

Нагадаємо, 2018 року в російському Саратові машиністи ретропоїзда "Побєда" на честь свята, що наближається, нагодували городян із лопати "сніданком залізничника".

Також повідомлялося, що в місті Набережні Челни (РФ) встановили рекорд — приготували найбільший яблучний пиріг і пригощали гостей прямо з лопати.