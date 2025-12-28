Более 5 000 деклараций чиновников исчезли из публичного доступа: кто "спрятал" свои доходы

В 2025 году Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) скрыло из открытого доступа тысячи деклараций государственных служащих, включая чиновников, правоохранителей, судей, таможенников и даже бывших чиновников и кандидатов на должности. По мнению журналистов NGL.media, доступ к данным о доходах отсутствует часто без очевидной необходимости и в обход принципов прозрачности.

В журналистском расследовании говорится, что с начала года из публичного Реестра деклараций НАЗК было удалено не менее 5 352 человек, которые подали 6 836 деклараций. Это стало возможным благодаря тому, что с началом полномасштабной войны реестр был закрыт, а порядок доступа к нему существенно изменен.

Причины сокрытия деклараций

Официально НАПК обосновывало сокрытие данных соображениями безопасности: это было связано с угрозами в условиях войны, когда многие государственные служащие, военнослужащие и их родственники находятся в зоне боевых действий или выполняют боевые задачи.

Однако среди них оказались и сотрудники Национального банка, налоговой и казначейской службы, архивов, Киевского зоопарка и даже президентского оркестра — то есть лица, чья работа вряд ли связана с повышенными рисками для безопасности.

Відео дня

Декларации чиновников: что выявили журналисты

Журналисты также обратили внимание на избирательность подходов. Так, декларация главы Харьковской ОВА Олега Синегубова скрыта, тогда как его коллега — руководитель Запорожской области Иван Федоров — свою декларацию не засекретил. Четкого объяснения причин такого решения в Харьковской ОВА журналистам не предоставили.

Скрыта и декларация Сергея Лысака, которого в октябре президент назначил руководителем новосозданной Одесской городской военной администрации. Как стало известно, собственной недвижимости у него и жены нет, однако семья арендовала дом в коттеджном городке «Золотые ключи» под Днепром, где аренда стоит от 60 до 110 тыс. грн в месяц. Кроме того, супруги арендуют четыре автомобиля: Mercedes-Benz S 500, Toyota Land Cruiser, Volkswagen Touareg и Volkswagen Passat (стоимость аренды не указана).

Декларация Романа Мудя, фигуранта расследования «Украинской правды», также была скрыта, несмотря на его увольнение. После запроса NGL.media декларацию вернули в публичный доступ. В НАПК утверждают, что это произошло по просьбе самого Мудя, однако детали такого обращения не раскрываются.

Скрыта декларация Ивана Саленкова, заместителя директора территориального управления ГБР в Полтаве, тогда как его руководитель и другой заместитель декларации не скрывали. Сам Саленков живет в арендованной квартире, а его жена Наталья Бугаец владеет четырьмя квартирами, тремя гаражами и большим домом под Харьковом. При этом общая площадь недвижимости — более 1000 кв. м.

Автомобили семьи: Lexus RX-200T (Саленков), Mercedes-Benz GLC, Toyota RAV4 и Nissan Cefiro (жена).

Доходы и сбережения: почти 2,5 млн грн зарплаты Саленкова и более 12 млн грн, 300 тыс. долларов и 242 тыс. евро сбережений.

Ранее НАПК выявило в его декларации недостоверные сведения на сумму более 2,1 млн грн, однако информации о наказании нет. Ни Саленков, ни ГБР основания сокрытия декларации не объяснили.

Еще один пример — декларация начальника поста Киевской таможни Руслана Малюги, скрытая по причине службы его жены в ВСУ.

За 2024 год он задекларировал:

дом в Броварах площадью 228 кв. м;

квартира жены — 59 кв. м;

квартира сына в Киеве — 54 кв. м;

подаренная квартира в Киеве (почти 70 кв. м) стоимостью 1,7 млн грн.

Дополнительные операции в 2025 году:

продажа подаренной квартиры за 4,2 млн грн;

продажа Lexus RX350 за 830 тыс. грн;

покупка Volkswagen Touareg 2020 г.в. за 1,6 млн грн.

Примечательно, что совокупный доход семьи за 2024 год — около 1,1 млн грн. Таможня утверждает, что сокрытие декларации не связано с уклонением от прозрачности, но происхождение средств комментировать отказалась.

Ранее сообщалось, что по информации генпрокуратуры, более 14,5 миллионов гривен, которые должны были пойти на нужды работников газотранспортной системы, были потрачены руководителями профсоюзных организаций на личные нужды.