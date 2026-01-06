Законопроект №14110-д может иметь противоположный эффект, усилив теневой рынок, — юрист

Законопроект №14110-д, который находится на рассмотрении Верховной Рады, декларирует цель усиления контроля за оборотом никотиносодержащих продуктов для орального применения и защиты здоровья населения. Впрочем, предложенный законодателями подход может иметь противоположные последствия — привести к росту нелегального рынка и усилить доступ несовершеннолетних к никотиносодержащей продукции.

Об этом в своей колонке в издании Liga.net рассказывает юрист Андрей Вигиринский.

Эксперт отметил, что несмотря на отсутствие формального запрета на производство и продажу никотиносодержащих паучей, законопроект №14110-д предусматривает ограничение содержания никотина на уровне 1 мг на одну порцию, фактически делая невозможным легальный оборот такой продукции.

"Проблема заключается в том, что такая продукция (с дозировкой никотина до 1 мг, — ред.) на рынке, как свидетельствуют специалисты, — отсутствует, что означает фактический запрет, с соответствующим перетеканием производства, продажи и потребления в ту тень, в которой уже находятся запрещенные для всех электронные сигареты и любые никотиносодержащие продукты для несовершеннолетних", — подчеркнул Вигиринский.

Эксперт также обращает внимание, что практика регулирования никотиносодержащих продуктов через запреты уже демонстрировала свою низкую эффективность. В качестве примера Вигиринский приводит закон о запрете на продажу ароматизированных сигарет, табака для самокруток и электронных сигарет, который вступил в силу в 2024 году. По словам эксперта, несмотря на введенные ограничения, проблема так и не была решена.

"Как свидетельствует исследование рынка электронных сигарет в Украине, проведенное в июле-августе 2025 года компанией Kantar Ukraine, в категории электронных сигарет в целом доля нелегальной продукции составляет 93,6%. Самый высокий уровень нелегальности — в сегменте одноразовых устройств и сигарет с многоразовыми картриджами, где доля нелегальной продукции приближается к 100%", — отмечает Вигиринский.

Эксперт добавляет, что "обратный эффект от мер, которые предусматривают единственным средством регулирования запрета, становится рост оборота продукции за пределами правового регулирования, то есть то, что мы привыкли называть "черным", нелегальным рынком продукции, последствиями чего становится отсутствие какого-либо контроля за количеством продукции, ее качеством и потери так называемых "sin tax" — налоги и акцизы на товары или услуги, которые общество считает вредными: алкоголь, табак, азартные игры".

Продолжая тему налогов, Вигиринский обращает внимание на отсутствие экономического обоснования предложенных изменений в пояснительной записке к законопроекту. Как отмечает юрист, "в пояснительной записке не приведены расчеты финансово-экономического эффекта от введения соответствующих норм".

В то же время, ссылаясь на оценки других экспертов, он отмечает, что государственный бюджет рискует недополучать около 21 млрд грн налоговых поступлений ежегодно в случае реализации этой законодательной инициативы.

Подытоживая, эксперт отмечает, что запрет, который имеет абсолютный характер для всех категорий потребителей, может приводить к негативным последствиям.

"Подход к правовому регулированию необходимо усложнить, изучить эффективность мер, которые использовались ранее, выяснить причины, почему они не сработали, в том числе и те, которые касаются непосредственно правоприменительной деятельности контролирующими и правоохранительными органами", — резюмировал Вигиринский.