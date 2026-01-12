Постановление №1802: почему аптекам в больницах запретили продавать дорогие лекарства

Постановление КМУ №1802, принятое 26 декабря 2025 года, полностью изменило правила доступа к лекарствам в государственных и коммунальных больницах. В результате — пациенты лишаются права выбора и становятся заложниками системы.

С марта этого года в аптеках, размещенных в помещениях государственных/коммунальных лечебно-профилактических учреждений, разрешено продавать только лекарства из "топ-3 самых дешевых" в Национальном каталоге цен среди аналогов с тем же составом/дозировкой/формой. Об этом пишет медицинский эксперт Владислав Смирнов.

"Это подают как "доступность". На самом деле это — административный запрет выбора для пациента именно там, где он наиболее уязвим: в стационаре", — возмущается эксперт.

Представьте ситуацию: вы в реанимации. Вам нужен критически важный антибиотик или препарат для разжижения крови. Вы привыкли к проверенному европейскому бренду, которому доверяете. Ваш врач тоже доверяет именно ему. Родственники бегут в аптеку на первом этаже. А там им говорят: — У нас есть этот препарат на складе. Он легальный, качественный, с сертификатом. Но продать мы вам его не можем. Кабмин запретил. Берите вот этот индийский за 50 гривен или ничего.

Главный аргумент чиновников — "зачем платить больше, если действующее вещество одинаковое?". Но в фармагологии так не работает. Более дешевый препарат может иметь худшую степень очистки, другой механизм высвобождения (скорость того как действующее вещество начинает попадать в организм) или индивидуальную непереносимость пациента.