Постанова №1802: чому аптекам у лікарнях заборонили продавати дорогі ліки

Постанова КМУ №1802, ухвалена 26 грудня 2025 року, повністю змінила правила доступу до ліків у державних та комунальних лікарнях. В результаті - пацієнти позбавляються права вибору та стають заручникам системи.

З березня цього року в аптеках, розміщених у приміщеннях державних/комунальних лікувально-профілактичних закладів, дозволено продавати лише ліки з «топ 3 найдешевших» у Національному каталозі цін серед аналогів з тим самим складом/дозуванням/формою. Про це пише медичний експерт Владислав Смірнов.

«Це подають як «доступність». Насправді це — адміністративна заборона вибору для пацієнта саме там, де він найбільш уразливий: у стаціонарі», — обурюється експерт.

Уявіть ситуацію: ви в реанімації. Вам потрібен критично важливий антибіотик або препарат для розрідження крові. Ви звикли до перевіреного європейського бренду, якому довіряєте. Ваш лікар теж довіряє саме йому. Родичі біжать в аптеку на першому поверсі. А там їм кажуть: — У нас є цей препарат на складі. Він легальний, якісний, з сертифікатом. Але продати ми вам його не можемо. Кабмін заборонив. Беріть ось цей індійський за 50 гривень або нічого.

Головний аргумент чиновників — «навіщо платити більше, якщо діюча речовина однакова?». Але в фармагології так не працює. Дешевший препарат може мати гіршу ступінь очищення, інший механізм вивільнення (швидкість того як діюча речовина починає потрапляти в організм) або індивідуальну непереносимість пацієнта.