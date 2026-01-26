Действия контрразведки СБУ существенно снижают эффективность ракетных ударов россиян, — эксперт

Благодаря профессиональным действиям контрразведки Службы безопасности Украины существенно снижается эффективность ракетных ударов врага.

Об этом пишет политолог Алексей Курпас.

Комментируя серию недавних задержаний наводчиков в разных регионах, эксперт отметил, что именно работа контрразведки СБУ не дает врагу корректировать точность обстрелов и делает их менее эффективными. "Без этой работы, без действий контрразведки, удары рф были бы в разы болезненнее. Всего за время полномасштабной войны СБУ разоблачила около 130 агентурных сетей, в которые входило почти 600 российских агентов. Важно, что Служба не ограничивается ликвидацией отдельных звеньев, а системно разрушает целые сети. Это не оставляет врагу возможности быстро восстанавливать разведывательные каналы ни в тыловых, ни в прифронтовых регионах", — акцентирует Курпас.

Відео дня

Эксперт подчеркивает, что контрразведка сегодня является одним из ключевых и самых эффективных звеньев СБУ, которое системно переигрывает российские спецслужбы. "Речь идет не о единичных успехах, а о выстроенной модели работы на опережение. Подавляющее большинство задержаний происходит превентивно — еще до того, как агент успевает реализовать диверсию или передать врагу критически важные данные", — подчеркивает Курпас.

"Отдельно стоит отметить кадровые изменения в руководстве СБУ. Назначение первым заместителем главы Службы Александра Поклада означает дальнейшее усиление именно контрразведывательного направления", — резюмирует эксперт.

Напомним, ранее стало известно, что россия не смогла провести доразведку в месте удара "Орешником" во Львовской области: двое агентов были задержаны контрразведкой СБУ "на горячем". Кроме того, в Киеве на днях СБУ задержала агента рф, которая должна была зафиксировать, какое состояние ТЭЦ после обстрелов и куда лучше бить в следующий раз. Также стало известно о задержании корректировщика ФСБ, который помогал бомбить Славянск, и агентов, которые пытались жечь военную технику в Киеве, а также ряда других пособников врага.