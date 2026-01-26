Дії контррозвідки СБУ суттєво знижують ефективність ракетних ударів росіян, - експерт

Завдяки професійним діям контррозвідки Служби безпеки України суттєво знижується ефективність ракетних ударів ворога.

Про це пише політолог Олексій Курпас.

Коментуючи серію недавніх затримань навідників у різних регіонах, експерт зазначив, що саме робота контррозвідки СБУ не дає ворогу коригувати точність обстрілів і робить їх менш ефективними. "Без цієї роботи, без дій контррозвідки, удари рф були б у рази болючішими. Загалом за час повномасштабної війни СБУ викрила близько 130 агентурних мереж, до яких входило майже 600 російських агентів. Важливо, що Служба не обмежується ліквідацією окремих ланок, а системно руйнує цілі мережі. Це не залишає ворогу можливості швидко відновлювати розвідувальні канали ані в тилових, ані в прифронтових регіонах", — акцентує Курпас.

Експерт підкреслює, що контррозвідка сьогодні є однією з ключових і найефективніших ланок СБУ, яка системно переграє російські спецслужби. "Йдеться не про поодинокі успіхи, а про вибудувану модель роботи на випередження. Переважна більшість затримань відбувається превентивно — ще до того, як агент встигає реалізувати диверсію або передати ворогу критично важливі дані", — підкреслює Курпас.

"Окремо варто відзначити кадрові зміни у керівництві СБУ. Призначення першим заступником голови Служби Олександра Поклада означає подальше посилення саме контррозвідувального напряму", — резюмує експерт.

Нагадаємо раніше стало відомо, що росія не змогла провести дорозвідку в місці удару "Орєшніком" у Львівській області: двоє агентів були затримані контррозвідкою СБУ "на гарячому". Крім того, у Києві днями СБУ затримала агентку рф, яка мала зафіксувати, який стан ТЕЦ після обстрілів і куди краще бити наступного разу. Також стало відомо про затримання коригувальника ФСБ, який допомагав бомбити Слов’янськ, та агентів, що намагалися палити військову техніку в Києві, а також низки інших посібників ворога.