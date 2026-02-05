Животные месяцами страдают из-за рейдерского захвата ГП "Рыхальское": Госпродпотребслужба игнорирует, — СМИ

Уже несколько месяцев продолжается рейдерский захват ГП "Рыхальское", что в селе Рыхальское Звягельского района Житомирской области. Зооактивисты и журналисты обращались к правоохранителям с требованием обратить внимание на беззащитных животных, страдающих в результате действий рейдеров. С тех пор состояние скота и условия их содержания только ухудшились.

Об этом сообщает КП.юа со ссылкой на "Общественный корреспондент", передают "Українські новини".

По словам журналистов, некоторые коровы едва стоят на ногах, в их поилках — вместо воды лед, а система, которая должна подавать воду, полностью вышла из строя из-за замерзания. На ГП "Рыхальское" происходит ужасное: из-за отсутствия воды коровы пьют мочу других коров.

"Теленок, который родился за час до нашего приезда (об этом рассказал работник фермы), лежит на цементном полу и уже прикован к короткой цепи. По словам ветеринаров, у коров — атрофия внутренних органов и полная дистрофия. Это подтвердил и ветврач Опытного хозяйства "Рыхальское" Юрий Лещенко, который работает с 1992 года и которого вместе с другими работниками уволили новые так называемые хозяева", — говорится в репортаже.

При этом, как подчеркивает издание, недавно представители Госпродпотребслужбы были на фермах Рыхальского предприятия, но ужасного состояния скота якобы не заметили, а в письменном заключении указали, что коровы находятся в надлежащем состоянии.

Один из работников фермы говорит, что где-то полторы-две недели назад коров стали кормить "немного лучше". А до недавнего времени скот доили "как придется" — то раз в сутки, а то и вообще ни разу.

"Дойное стадо коров элитной породы похоже на узников концлагеря. Как сказали уволенные работники, это уже почти живые трупы. На теле тех коров, которые находятся в двадцати пяти градусный мороз в летнем загоне, ярко заметны красноватые полосы. По словам ветеринаров — это последствия от долгого пребывания коров на морозе", — пишет "Общественный корреспондент".

А один из местных жителей несколько дней назад видел, как мертвые телята просто валялись возле навоза.

После того, как журналисты издания зафиксировали все эти события на видеокамеру, исполняющий обязанности директора ГП "Рыхальское" Виктор Бобров со своим охранником пытались препятствовать им заниматься профессиональной деятельностью, и даже набросились на одного из местных жителей, который сопровождал работников СМИ. Но когда Боброва предупредили об уголовной ответственности за такие действия, инцидент был прекращен.

"В тот день, когда мы приехали в село Рыхальское, комиссия в рамках уголовного производства по жесткому отношению к животным побыла на одной из ферм, где им показали коров, которые находятся немного в лучших, если можно так сказать, условиях, чем в других фермерских помещениях", — говорится в материале.

По данным издания, членам комиссии продемонстрировали только те фермерские помещения, где коровы содержатся немного в лучших условиях. Но этих коров журналисты видели еще два месяца назад и убеждают: они были более упитанные чем сейчас.

"Из пятидесяти таких коров, которых сюда в свое время привезли, осталось сорок шесть. Кстати, это — племенные телки породы симентал, которых покупали за 250 -300 тысяч гривен за каждую, были все оплодотворены. А сейчас от них осталось только двое телят. Исчезли чипы и бирки, которые значились на каждой корове. Их удалили для того, чтобы скрыть отчетный учет и сделать невозможным унификацию животных во избежание ответственности за бесхозяйственность и сокрытие противоправных действий", — констатирует "Общественный корреспондент".

Журналисты напоминают, что на все эти случаи районная и областная власть Житомирщины не только закрывает глаза, но и способствует этому: "Произвол на предприятии происходит с молчаливого согласия или даже согласования областного руководства. В частности председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко и начальник ГУНП Александр Ковтун давали согласие на размещение на территории предприятия вооруженной охраны одной из воинских частей. Именно они вероятно применили автоматическое оружие против крестьян в декабре прошлого года. Конечно, без согласования областных властей таких действий приезжие новые хозяева не совершали бы".

Кроме того, исполняющий обязанности директора ГП "Рыхальское" Виктор Бобров уже смеется над крестьянами и предлагает им забрать коров — но не бесплатно.

"То получается, что не коровы и не фермы нужны этим рейдерам, а территория и уничтожение хозяйства? Рейдерство в ГП "ОХ "Рыхальское" связывают с интересами лесной мафии, которая заинтересована в доступе к 800 га сжатого леса, который числится на балансе ГП. Его стоимость оценивается в 40 млн долларов США. В таком случае, кому нужны те коровы?", — подытожили журналисты.