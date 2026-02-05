Тварини місяцями страждають через рейдерське захоплення ДП "Рихальське": Держпродспоживслужба ігнорує, — ЗМІ

Уже кілька місяців триває рейдерське захоплення ДП "Рихальське", що у селі Рихальське Звягельського району на Житомирщині. Зооактивісти та журналісти зверталися до правоохоронців з вимогою звернути увагу на беззахисних тварин, які страждають унаслідок дій рейдерів. Відтоді стан худоби і умови їх утримання тільки погіршилися.

За словами журналістів, деякі корови ледь стоять на ногах, у їхніх поїлках - замість води лід, а система, яка повинна подавати воду, повністю вийшла з ладу через замерзання. На ДП "Рихальське" відбувається жахливе: через відсутність води корови п'ють сечу інших корів.

"Телятко, яке народилося за годину до нашого приїзду (про це розповів працівник ферми), лежить на цементній підлозі і вже прикуте до короткого ланцюга. За словами ветеринарів, у корів - атрофія внутрішніх органів і повна дистрофія. Це підтвердив і ветлікар Дослідного господарства "Рихальське" Юрій Лещенко, який працює з 1992 року і якого разом з іншими працівниками звільнили нові так звані господарі", - йдеться у репортажі.

При цьому, як підкреслює видання, нещодавно представники Держпродспоживслужби були на фермах Рихальського підприємства, але жахливого стану худоби нібито не помітили, а у письмовому висновку вказали, що корови знаходяться у належному стані.

Один з працівників ферми каже, що десь півтора-два тижні тому корів стали годувати "трохи краще". А донедавна худобу доїли "як прийдеться" - то раз на добу, а то й взагалі жодного разу.

"Дійне стадо корів елітної породи схоже на в'язнів концтабору. Як сказали звільнені працівники, це вже майже живі трупи. На тілі тих корів, які знаходяться у двадцяти п'яти градусний мороз в літній кошарі, яскраво помітні червонуваті смуги. За словами ветеринарів - це наслідки від довгого перебування корів на морозі", - пише "Суспільний кореспондент".

А один з місцевих мешканців кілька днів тому бачив, як мертві телята просто валялися біля гною.

Після того, як журналісти видання зафіксували всі ці події на відеокамеру, виконуючий обов'язки директора ДП "Рихальське" Віктор Бобров зі своїм охоронцем намагалися перешкоджати їм займатися професійною діяльністю, та навіть накинулися на одного з місцевих мешканців, який супроводжував працівників ЗМІ. Але коли Боброва попередили про кримінальну відповідальність за такі дії, інцидент був припинений.

"У той день, коли ми приїхали у село Рихальське, комісія в рамках кримінального провадження щодо жорсткого ставлення до тварин побула на одній із ферм, де їм показали корів, які перебувають трохи в кращих, якщо можна так сказати, умовах, ніж в інших фермерських приміщеннях", - йдеться у матеріалі.

За даними видання, членам комісії продемонстрували лише ті фермерські приміщення, де корови утримуються трохи в кращих умовах. Але цих корів журналісти бачили ще два місяці тому і переконують: вони були більш вгодовані ніж зараз.

"З п'ятдесяти таких корів, яких сюди у свій час привезли, залишилося сорок шість. До речі, це - племінні телиці породи симентал, яких купували за 250 -300 тисяч гривень за кожну, були всі запліднені. А зараз від них залишилося тільки двоє телят. Зникли чіпи та бірки, які значилися на кожній корові. Їх видалили для того, щоб приховати звітний облік та унеможливити уніфікацію тварин з метою уникнення відповідальності за безгосподарність та приховування протиправних дій", - констатує "Суспільний кореспондент".

Журналісти нагадують, що на всі ці випадки районна та обласна влада Житомирщини не лише закриває очі, а й сприяє цьому: "Свавілля на підприємстві відбувається з мовчазної згоди чи навіть погодження обласного керівництва. Зокрема голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко та начальник ГУНП Олександр Ковтун давали погодження на розміщення на території підприємства озброєної охорони однієї з військових частин. Саме вони ймовірно застосували автоматичну зброю проти селян у грудні минулого року. Звісно, без погодження обласної влади таких діянь приїжджі нові хазяї не здійснювали б".

Окрім того, виконуючий обов'язки директора ДП "Рихальське" Віктор Бобров вже глузує із селян та пропонує їм забрати корів - але не безоплатно.

"То виходить, що не корови і не ферми потрібні оцим рейдерам, а територія та знищення господарства? Рейдерство в ДП "ДГ "Рихальське" пов'язують з інтересами лісової мафії, яка зацікавлена в доступі до 800 га стислого лісу, котрий рахується на балансі ДП. Його вартість оцінюють в 40 млн доларів США. У такому разі, кому потрібні ті корови?", - підсумували журналісти.