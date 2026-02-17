Три антологии Vivat, которые передают дух праздников

Серия "Vivat Классика" стала для украинского читателя пространством, где классическая литература предстает в современном, внимательном к читателю оформлении — с примечаниями, пояснениями и комментариями составителей, которые наглядно демонстрируют богатство и разнообразие нашей литературной традиции.

В то же время именно эта серия последовательно разрушает представление о классике как о чем-то исключительно школьном, скучном и отдаленном от настоящего. И делает это серия благодаря текстам: забытым, замалчиваемым, непрочитанным, тем, что десятилетиями оставались вне фокуса массового чтения.

Особое место в серии занимают тематические антологии, посвященные праздникам — Рождеству, Пасхе и Дню влюбленных. Эти издания отличаются не только темой, но и форматом: это тщательно выстроенные литературные миры, в которых рядом звучат голоса разных эпох, стилей и авторов.

Антологический принцип позволяет увидеть, как одна и та же тема раскрывается в религиозном, мистическом, интимном и философском измерениях, а также открывает читателям новые литературные имена и неожиданные тексты известных авторов.

Эти книги читатели все чаще называют "подарочной классикой": они нарядные, большего формата, с продуманным дизайном и даже ароматизированными обложками. Это издания, которые хочется дарить, коллекционировать и оставлять на видном месте, возвращаясь к ним в праздничные моменты.

CEO издательства Vivat Юлия Орлова комментирует это так:

"Для меня и команды антологии серии Vivat Классика имеют два важных измерения. Первое — это красота и подарочность. Его трудно игнорировать. Мы сознательно создаем книги, которые хочется дарить и получать в подарок и коллекционировать.

Второе измерение, менее очевидное, — это миссионерство. Серия Vivat Классика появилась потому, что мы целенаправленно стремимся возвращать забытые имена в канон украинской литературы. А формат антологии удобен, потому что содержит короткую прозу и позволяет собрать разных авторов, объединенных темой".

Антология как способ возвращения классики

Серия "Vivat Классика" системно работает с украинским литературным наследием XIX-ХХ веков. В фокусе — произведения авторов и авторов, которых в свое время вытеснили из канона, цензурировали или же просто не переиздавали десятилетиями. Антологический формат позволяет не только вернуть эти тексты в оборот, но и показать, насколько разнообразной, неожиданной и живой является украинская классика.

Как объясняет главный редактор издательства Vivat Артем Литвинец, именно антологии позволяют расширить поле видимости классической литературы:

"Когда мы работаем над очередными изданиями серии Vivat Классика, каждый раз звучат имена писателей и писательниц, которых мы обязательно хотим издать, но не можем включить в конкретную очередь. Именно антологии короткой прозы дают возможность частично это исправить и вернуть в оборот больше голосов".

А бывает и наоборот: антологии становятся толчком для издания отдельной книги. Куратор серии Ярина Цымбал рассказывает:

"В "Рождественской классике" было семь рассказов Елены Пчилки, которые многим читателям и читательницам пришлись по сердцу, стали открытием, мы получили о них много отзывов. Ровно через год, на следующее Рождество, мы издали отдельную книгу писательницы под названием "Маскарад", а родилась она из антологии. Открою секрет: у "Любовной классики" тоже будут "дети", скоро мы о них услышим".

"Рождественская классика": тепло поколений и время чудес

Первой в праздничной трилогии стала "Рождественская классика" — антология короткой прозы, объединившая классических и современных украинских писателей и писательниц. Для каждого из них Рождество — личное: интимное, семейное, фольклорное или мистическое. Именно поэтому тексты такие разные по настроению, стилю и ритму. Идея издания появилась в редакции издательства.

Составительница антологий, литературовед Ярина Цымбал, соединила в одной книге истории о времени чудес, света и надежды. Здесь Рождество предстает как сакральный момент, в котором переплетаются вера, традиция и человеческая память, но также и совсем другая его сторона: проблема равенства, борьбы и внутренней силы.

Сборник погружает читателя в разные уголки Украины — от заметенных снегом улиц Киева до мифологизированной Диканьки, от морозного Львова до малых городов и сел с собственными обрядами и верованиями. Писатели активно работают с фольклорными мотивами, но в то же время остаются верными авторскому стилю.

Артем Литвинец объясняет, что тональность украинского рождественского рассказа существенно отличается от общепринятого представления о праздничной атмосфере с подарками под елкой:

"Началось все с идеи "Рождественской классики", которая стала определенным феноменом на рынке и задала тон следующим изданиям. В украинской традиции Рождество часто звучит через мотив жертвы, потери, сопереживания, внутреннего испытания. Из стремления осмыслить основной корпус рождественских рассказов в украинской литературе и родилась идея первой антологии".

Книга структурирована на два блока — "Классика" и "Современность", что позволяет увидеть, как меняется праздничный нарратив сквозь поколения. Предисловие литературоведа Богдана Тихолоза служит путеводителем в этом рождественском литературном пространстве.

Издание дополняют цветные развертки иллюстратора Лады Касьяненко, осовремененная орфография и объяснение слов. Все это делает "Рождественскую классику" книгой, к которой хочется возвращаться каждую зиму — как к теплому гнездышку из знакомых и одновременно новых историй.

Куратор серии Vivat Классика Ярина Цымбал признается:

"Я сначала насторожилась, потому что чтобы выискивать рождественские тексты, надо иметь детальные знания классической литературы, а не просто панорамное видение, которого хватает для кураторства. Однако в процессе работы стало чрезвычайно интересно, я даже продолжала дособирать тексты после выхода книги. А потом предложила издать "Пасхальную классику". Ее мы сделали в чрезвычайно сжатые сроки".

"Пасхальная классика": свет, прорастающий из темноты

Если рождественская тема в литературе ожидаемая, то "Пасхальная классика" стала настоящим открытием. Украинские авторы и авторы удивительно глубоко и разнопланово осмысливают Пасху — не только как религиозный праздник, а как момент внутреннего перелома, духовного возрождения и мучительного прозрения. Главный редактор рассказывает:

"Антология "Пасхальная классика" возникла из осознания того, что Пасха — один из важнейших праздников для нашей культуры, где важна не только история рождения, но и история возрождения: обновление, обретение новой силы, преодоление страдания. В то же время мы понимали, что в отличие от Рождества, Пасха редко ассоциируется с книгами светского характера и чтением, подарками в виде книг. Но исследовательский интерес и стремление преодолеть стереотипы дали возможность команде в рекордное время воплотить этот проект".

Антология объединяет поэзию и прозу, создавая общий творческий поток вокруг мотива Воскресения — Господнего и одновременно человеческого. В 63 текстах писатели не всегда прямо говорят о Боге, но постоянно ведут разговор о смысле бытия, отношениях человека с божественным, борьбе света и тьмы.

Пасхальные истории часто имеют меланхоличный, даже трагический тон. Герои — обездоленные, уставшие, сломанные жизнью — стоят на грани опустошения. И именно им больше всего нужен тот свет, который символизирует Воскресение. В этом антология перекликается с евангельской логикой жертвы и обновления.

Книга предлагает прозаические произведения 33 авторов и авторов и поэзию 12 художников. Этому изданию речь идет не столько о праздничной атрибутике, а об экзистенциальной глубине. И именно поэтому Пасха в этой антологии звучит неожиданно ярко.

"Любовная классика": полифония чувств

"Любовная классика" — антология украинской прозы XIX-ХХ веков, посвященная универсальному и противоречивому чувству. Здесь любовь предстает многоголосной симфонией: от идеализированной нежности до разрушительной страсти, от жертвенности до зависимости.

"Отдельным вызовом стала "Любовная классика". Существует не одна антология, посвященная телесности, любви, любви. Нашей задачей было отобрать такие тексты, которые не повторяли бы имеющиеся подборки, а открывали новые ракурсы любовной темы, показывали другие, менее очевидные грани украинской классической литературы", — объясняет Артем Литвинец.

Составительница Ярина Цымбал собрала тексты, хронологически охватывающие целый век, а предисловие Богдана Тихолоза очерчивает общий концептуальный нерв антологии. Книгу открывает "Маруся" Григория Квитки-Основьяненко — канонический образец сентиментальной "любви по-украински". Далее же читатель попадает в совсем другие регистры — современные, смелые, часто провокационные.

В антологии представлены восемь типов любви — от эроса и людуса до агапе, сторге и мании. Рядом существуют сентиментализм, романтизм, реализм и модернизм, а любовные истории становятся поводом для глубоких психологических и философских размышлений.

Это тексты о выборе, потере, телесности, свободе и ответственности. О любви как опыте, который не имеет постоянной формулы, но всегда остается центральным в человеческой жизни.

Праздничная классика, которую хочется дарить

Все три антологии — это пример того, как классика может быть живой, эмоциональной и актуальной. Формат антологии позволяет услышать десятки голосов, почувствовать разные эпохи и увидеть, насколько богата украинская литературная традиция.

Как подчеркивает шеф-редактор Vivat Елена Рыбка, тематические подарочные антологии возвращают читателям малую прозу:

"Рабочий чат команды "Vivat классика" называется "альтернатива", что в целом задает атмосферу работы. Как в формировании очередей, так и в упорядочении антологий Ярина Цымбал в очередной раз не изменила себе и нашей концепции: и в отборе текстов, и в комментировании, и в том, что мы возвращаем незаслуженно забытые имена, открываем новые грани наших классиков... Тематические подарочные антологии возвращают читателям одну из самых живых и одновременно наименее прочитанных форм нашей литературы — малую прозу".

Отдельного внимания заслуживают предисловия Богдана Тихолоза, которые стали непременным атрибутом именно этих изданий:

"Каждое предисловие — это эссе, которое рассказывает о нас сегодняшних и то, как и почему нам могут откликнуться рассказы, помещенные в антологиях", — добавляет Елена Рыбка.

Три "подарочные" антологии Vivat возвращают в моду чтение собственной литературы через удовольствие и общие традиции. В то же время они открывают новые и забытые имена и тексты.

"Когда свет увидела "Рождественская классика", в которую были помещены семь произведений Елены Пчилки, в отзывах все их вспоминали как неожиданное открытие. Поэтому логичным продолжением было то, что через год мы издали ее сборник "Маскарад", — добавляет Ярина Цымбал, — А те, чьи книги выйдут после "Любовной классики", еще удивят украинских читателей".

Всем ценителям этой серии команда намекает ожидать новых анонсов — они обязательно будут.